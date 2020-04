Ingreso Familiar de Emergencia: ya se puede consultar quiénes podrán cobrarlo

Los más de 11 millones de preinscriptos que se registraron para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) podrán conocer a partir de este lunes si reúnen los requisitos para acceder a esta prestación de $10.000 en el marco de la emergencia por coronavirus y que se cobrará a partir del 15 de este mes. La consulta deberá hacerse en un día determinado según la terminación del DNI.

Para que no colapse la página, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) determinó un cronograma de consulta en base a la terminación del DNI y a través de este enlace de la web de Anses.

Lunes 6 de abril podrán realizar la consulta los DNI terminados en 0 y 1

Martes 7 de abril los finalizados en 2 y 3

Miércoles 8 de abril los terminados en 4 y 5

Jueves 9 de abril los finalizados en 6 y 7

Viernes 10 de abril terminados en 8 y 9

Los beneficiarios comenzarán a cobrar el bono de $10.000 a partir del próximo 15 de abril.

La cantidad de preinscripciones para el IFE cerró el viernes a la noche, con un total de 11.018.398 personas registradas de acuerdo con la información brindada por la Anses.

En base a los números iniciales dados a conocer por la dependencia oficial, la cantidad de hogares en condiciones de recibir el bono suman alrededor de 3,6 millones.

AUH ya cobraron

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo -un total de 2,4 millones de beneficiarios- ya empezaron a percibir el bono de $10.000 de manera automática.

De hecho, el bono fue depositado el viernes en la cuenta bancaria de los titulares de Asignación Universal por Hijo y por Embarazo que cumplen con los requisitos con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 .

En tanto, en el fin de semana lo percibieron los beneficiarios de AUH y AUE con documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Cómo seguir

En caso de que el sistema confirme que se recibirá el giro por $10.000, se podrá continuar con indicaciones respecto a cómo cobrarlo. En caso contrario, la Web de la Anses permite revisar cuáles son los motivos que fundamentaron el rechazo para percibir el beneficio.

Quiénes cobrarán el IFE

1. Trabajadores en la informalidad, no registrados, que no tengan otro ingreso más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que en la Argentina la proporción de asalariados en negro es del 34% de los trabajadores en relación de dependencia; unos 2,2 millones de personas que no tienen aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.

2. Monotributista único, que no tenga otro ingreso declarado, como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscriptos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B" $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.

La AFIP tiene registrados unos 3,2 millones de trabajadores en esa condición, pero el Ministerio de Trabajo identificó que se reduce a casi 1,6 millones la cantidad que no depende de otro ingreso.

3. Monotributista Social; el último dato del Ministerio de Trabajo es de 366.000 trabajadores en esa condición.

4. Beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar, actualmente unos 530.000 estudiantes que perciben menos de $6.000 por mes.