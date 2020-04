Federal A: analizan definir los ascensos con reducidos

La AFA trabaja en un boceto que estipula clasificar a los ocho primeros de cada zona. No habría descensos. Además, se manejan otras alternativas. Mirá.

El fútbol argentino tiene como mejor escenario una planificación para un regreso para fines de mayo y principios de junio en la Primera División y la AFA también tiene en debate cómo definir todos sus campeonatos del Ascenso.

En primer lugar, y como buena noticia para Sportivo Belgrano, plantean que no haya descensos y en eso estarían casi todos de acuerdo. Para todo lo demás, Sportivo está exento, puesto que marcha penúltimo y lejos de la zona clasificatoria.

El tiempo pasa, el regreso es una incógnita y ya se comienzan a barajar opciones para cerrar la temporada.

Cabe aclarar que si no se pudiera volver a jugar al fútbol hasta agosto, la decisión va a ser otra. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández admitió que el fútbol será una de las actividades que más va a sufrir el regreso de la cuarentena y estima que todavía en mayo no se podrá jugar.

Con respecto al Federal A -al igual que en la Primera Nacional- la idea que surgió es la de hacer dos minitorneos (con equipos de ambas zonas, mezclados). Es decir, se clasificarían los ocho mejores de cada grupo (zona 1 y 2) y todos ellos tendrán chances de ascender .

¿Cómo serían los cruces? El primero, segundo, tercero y cuarto de una zona, compartirán el mini torneo con el quinto, sexto, séptimo y octavo de la otra. Y viceversa. En cada caso, se jugaría a eliminación directa a partido ida y vuelta: el que gane cada Reducido, asciende a la Primera Nacional. Cada cruce tendrá la particularidad que el mejor clasificado, será el que defina de local. Además, habrá ventaja deportiva para el de mejor ubicación en la tabla en caso de empate en la serie. Lo que sí, no habría gol de visitante.

Los cruces quedarían de la siguiente forma:

ASCENSO 1

Llave 1:

Güemes (1ero Zona A) vs Olimpo BB (8vo Zona B)

Sportivo Las Parejas (4to Zona A) vs Ferro GP (5to Zona B)

Llave 2: Sarmiento -Res- (2do Zona A) vs Sansinena (7mo Zona B)

Chaco For Ever (3ero Zona A) vs Juventud Unida SL (6to Zona B)

(*) Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería: Güemes / Olimpo / Sarmiento / Sansinena vs Chaco For Ever / Juventud Unida / Sportivo Las Parejas / Ferro de Gral. Pico



ASCENSO 2

Llave 1:

Villa Mitre BB (1ero Zona B) vs Defensores VR (8vo Zona A)

Deportivo Madryn (4to Zona B) vs Central Norte (5to Zona A)

Llave 2:

Dep Maipú (2do Zona B) vs Douglas Haig (7mo Zona A)

Huracán Las Heras (3ero Zona B) vs DEPRO (6to Zona A)

(*) Los ganadores de ambas llaves se enfrentarían en la final que definiría uno de los ascensos a la Primera Nacional. La final sería Villa Mitre / Defensores de Villa Ramallo / Deportivo Madryn / Central Norte vs Deportvo Maipú / Douglas Haig / Huracán Las Heras / DEPRO

Otras alternativas

Por otro lado, también se manejan otras dos alternativas que también se barajan dentro del Consejo Federal en caso que el método seleccionado para definir los ascensos sea el contado anteriormente.

- La primera corresponde a respetar estos nuevos "reducidos" con los 8 clasificados y el respectivo formato por zona pero que los cruces sean 1ero vs 8vo, 2do vs 7mo, 3ero vs 6to y 4to vs 5to dentro de la misma zona. Esta posibilidad se debe a las grandes distancias a recorrer y a la decisión adoptada a principio de campeonato por los clubes de eliminar los cruces "lejanos" en las reválidas intentando minimizar el gasto económico

ASCENSO 1:

Llave Zona A:

Guemes (1) vs Def Ramallo (8)

Sportivo Las Parejas (4) vs Central Norte (5)

Sarmiento -Res- (2) vs Douglas Haig (7)

Chaco For Ever (3) vs Depro (6)

ASCENSO 2:

Llave Zona B:

Villa Mitre BB (1) vs Olimpo BB (8)

Deportivo Madryn (4) vs Ferro GP (5)

Dep Maipú (2) vs Sansinena (7)

Huracan las Heras (3) vs Juv Unida SL (6)

- La segunda opción obedece a achicar aún más el tiempo de competencia del nuevo reducido clasificando sólo los 4 primeros de cada zona para que se eliminen vía playoffs enfrentándose 1ero vs 4to y 2do vs 3ero. Para esta opción, al ser menor la cantidad de viajes y partidos, podrían enfrentarse de manera "cruzada".

ASCENSO 1:

Guemes (1A) vs Dep Madryn (4B)

Dep Maipú (2B) vs Chaco For Ever (3A)

ASCENSO 2:

Villa Mitre BB (1B) vs Sportivo Las Parejas (4A)

Sarmiento -Res- (2A) vs Huracan Las Heras (3B)

Con información de Ascenso del Interior y de Doble Amarilla