Alberto Fernández: "Seguramente los chicos seguirán sin ir a clases"

El presidente Alberto Fernández remarcó este sábado que "seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio" una vez que concluya la cuarentena general ante la pandemia de coronavirus y afirmó que el sistema de enseñanza a distancia "no está funcionando mal".

"Seguramente los chicos seguirán sin ir al colegio" después del 12 de abril, cuando concluye el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio Mitre, el jefe de Estado subrayó que hay "tiempo para recuperar" las semanas de clases que se pierdan por la cuarentena.

"Recuperarlo tenemos tiempo para recuperarlo. No es muy importante si un chico termina el primario tres meses antes o tres meses después. Es lo que menos me preocupa", destacó Alberto Fernández.

Y añadió: "Con la tarea los chicos siguen con el proceso educativo, evidentemente a otro ritmo".

En ese sentido, celebró que "las escuelas han desarrollado un sistema de tareas y educación a distancia que no está funcionando mal".

El Presidente rechazó bajar el sueldo de funcionarios

Alberto Fernández consideró que bajar el sueldo de los funcionarios sería "un acto muy demagógico" y subrayó que sus ministros "no son ñoquis ni reciben sobres por izquierda".

"Tengo un Gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tienen cuentas en el exterior, no tienen bienes, no tienen empresas: realmente viven de su sueldo. Los llamo a cualquier hora y atienden. Sé que los funcionarios no están robando la plata", sostuvo el mandatario.

Afirmó que adoptar la propuesta de Juntos por el Cambio de rebajar salarios de los altos funcionarios sería "un acto muy demagógico" y cuestionó a su antecesor, Mauricio Macri: "No tienen los argentinos un Presidente que trabaja una semana y se toma dos de vacaciones. Hay un Presidente que desde las 7:00 hasta las 2:00 está atendiendo lo que está pasando en cada lugar del país".

"No quiero enredarme en esa discusión", manifestó Alberto Fernández, quien de todos modos afirmó que "los sueldos de la Administración Pública no son altos".

Y subrayó: "Quiero que todos entiendan que no tengo a nadie robando plata, nadie cobra un sobre por izquierda, ningún ñoqui. No me vengan con esas cosas, porque después nos llaman populistas a nosotros".

De esta manera, el Presidente rechazó avanzar con un recorte en su sueldo y en el de los funcionarios nacionales, tal como exigió un sector de la población a través de cacerolazos y también Juntos por el Cambio por la vía legislativa.

Al ser consultado sobre la decisión de los jueces de la Corte Suprema de donar parte de sus salarios al Hospital Muñiz, el jefe de Estado respondió: "Cada uno tiene derecho a donar su sueldo, si es gente que está en condiciones de hacerlo".