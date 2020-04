Ping Pong de cuarentena: Matías Aimar

Con el deporte paralizado, crece la ansiedad por volver a las canchas y reencontrarse con amigos en los clubes de la ciudad. Matías Aimar se animó a responder el cuestionario con un mensaje de concientización: "Hoy la prioridad es la salud y tratar de cumplir con las normas establecidas, si las cumplimos entre todos el virus no se va a propagar y todo va a terminar bien", dijo el arquero.

- Nombre, edad y club donde jugás

Matías Aimar, tengo 29 años, soy arquero y actualmente estoy jugando en 9 de Julio Olímpico de Freyre.

- ¿Qué es lo que más extrañás del club?

Con esta cuarentena se extraña el día a día, el entrenamiento, los compañeros y los domingos de cancha. Pero sabemos que es de vital importancia quedarse en casa para que no se propague el virus y eso es lo mas importante, la salud de cada uno.

- ¿A quién extrañás del club? ¿Por qué?

No extraño algo en particular, extraño todo el ambiente del fútbol. Es un estilo de vida que elegí desde chico, me apasiona el entrenamiento y el deporte, por eso se extraña todo. En enero arrancamos la pretemporada y cuando estaba por comenzar la liga se paró todo. Los domingos de cancha es lo más lindo que el futbolista tiene y eso se extraña...

- Un recuerdo o una anécdota con el club...

Recuerdo tengo muchos. El recuerdo mas reciente fue el año pasado en Proyecto Crecer, fue llegar lo mas lejos que podíamos y estuvimos cerca. Estuvimos a un gol, en un minuto, de lograr el ascenso.

Por mas que no se cumplió el objetivo fue un año muy positivo ya que quedó un lindo grupo de compañero que no seguimos hablando. Se dejó una gran imagen del club y un lindo grupo de compañeros.

- Si tuvieras que elegir otro club de la ciudad... ¿Cuál elegirías y por qué?

El club que elegiría es Proyecto Crecer, jugué muchos años ahí. Sigo ligado al club y es una institución ejemplar en la formación de jugadores.

- ¿Qué hacés cuando no entrenás? ¿Retomaste alguna actividad?

Yo, mientras tanto, sigo entrenando en mi casa. Coordino con el entrenador de 9 de Julio los entrenamientos; con el espacio y los materiales que tengo trato de entrenar de la mejor manera para no perder ritmo y mantenerse en actividad.

Tengo más tiempo para leer, me gusta leer. También para capacitarme en entrenamiento de arqueros, estoy haciendo un curso. Sigo aprendiendo inglés, que es lo que hacía y paso más tiempo con la familia que antes a veces no tenía.

- ¿Por qué es importante quedarse en casa?

Es importante quedarse en casa, hay que evitar el contacto social y que se propague el virus. Creo que las medidas que ha tomado el Gobierno son importantes ya que podría colapsar el sistema de salud con contagios masivos. Hoy la prioridad es la salud y tratar de cumplir con las normas establecidas, si las cumplimos entre todos el virus no se va a propagar y todo va a terminar bien.