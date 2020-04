Cooperativa de Devoto ya fabricó unos 200 mil barbijos y más de 400 batas

Se trata de una cruzada solidaria cooperativista que no solo produce insumos para el sector público, sino que también genera una gran cantidad de empleo. "Como cooperativa tenemos el compromiso de la solidaridad, de brindar nuestro mayor aporte ante esta situación", dijo Domingo Benso.

Días atrás, la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Industria y Comercio de la Provincia solicitaron a una cooperativa de Devoto insumos de protección para afrontar el coronavirus. Se trata de barbijos y batas para distribuir entre el personal de salud y empleados públicos.

La cooperativa textil Sol Sport, que pertenece a la Cooperativa de Trabajo El Progreso y al Grupo Cooperativo Mutual de Devoto ya fabricó unos 200 mil barbijos y 450 prendas que ya fueron entregadas. Sin embargo, el pedido asciende a 1 millón y medio de barbijos y 10 mil batas, por lo que el trabajo se extendió a distintas localidades de la provincia.

Domingo Benso, Gerente del Grupo Cooperativo Mutual, explicó que en Sol Sport se redoblaron los turnos por medidas de seguridad y además, incorporaron a unas 38 familias que cosen desde sus casas. "Ya empezamos a buscar talleres, tenemos uno en Unquillo, que se sumó y en realidad es una fábrica de calzado, dos de Villa Maria y unos 10 en Córdoba", señaló.

"Estamos tratando de atender a los pedidos. Hemos provisto al Hospital de San Francisco, hoy me llamaron de la Cámara de Farmaceuticos de Córdoba por la calidad, nos compra la Municipalidad de Córdoba y el Ministerio de Industria y Comercio", detalló Benso.

"Proveemos a Hospitales, Cami Salud, a la Asociación Bancaria que reunieron dinero para comprar insumos y donarlo al Hospital", dijo Benso.

"Hemos tomando esto como una contribución a este momento tan especial de la sociedad, no como un negocio. Sentimos el compromiso de dar todo y hacer nuestro mayor aporte a la difícil situación que estamos viviendo", expresó el directivo.

Empleo en tiempos de crisis

La producción de insumos no solo tiene un carácter solidario, sino también expresa el sentido puro del cooperativismo generando una gran cantidad de empleo en pueblos y talleres de la provincia. "En Devoto son unas 60 personas, pero hay talleres en San Francisco, en La Francia hay gente que cose en su domicilio. Nosotros pagamos inmediatamente, por eso también es una fuente de ingreso para la gente que no puede trabajar y eso me alegra mucho", sostuvo Benso.

"Además, nuestra fábrica de envases está a full, ahí fabricamos bolsitas. Al principio paramos, pero nos pidieron que retomemos porque es un artículo de limpieza y ahora estamos produciendo bolsas grandes para el sector sanitario del municipio de Córdoba", agregó.

"El cooperativismo es solidaridad"

Por último, Benso se mostró muy satisfecho por el trabajo realizado en una situación delicada y remarcó que "ser solidarios" es una virtud del cooperativismo. "Cuando pasó esto pensamos de que manera podíamos aportar, por ejemplo, acá la Cooperativa de Servicios Públicos extiende la financiación de las próximas facturas abril, mayo y junio en 12 meses sin interés, para aliviar sobre todos a los que menos pueden", dijo Benso.

"Tenemos una obligación de ser solidarios, uno ve que todos los habitantes piensan cómo aportar con colectas, en agrupaciones. Tenemos que acompañar", concluyó.