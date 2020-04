En lo que queda de aislamiento no habrá desabastecimiento de alimentos

En plena cuarentena la producción de alimentos no frena y desde Senasa aseguran que no habrá desabastecimiento. El veterinario Andrés Balkenende explicó que "Los alimentos no van a escasear porque el sector está trabajado no al 100%, pero sí en un 90%".

"En la zona se ha largado con la cosecha de soja, maíz, se mueve la hacienda. Algunas provincias tienen requisitos especiales, pero en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se está moviendo mucho. Eso nos garantiza que la carne llegue al consumidor y con el mismo precio de antes, qué es lo que debe pasar. En todo esto está la cuestión económica y sabemos que va a ser muy difícil de afrontar para la zona", señaló Balkenende.

"El eje agropecuario está exento de la cuarentena y la mayoría está trabajando, eso nos garantiza que los alimentos no van a escasear", señaló Andrés Balkenende.

Balkenende explicó cómo trabaja Senasa en tiempos de cuarentena para garantizar la fluidez de los trámites, controles y circulación de alimentos. "Estamos trabajando en las habilitaciones de camiones con sustancias alimenticias, para que tengan los papeles para circular por las rutas, con el tema de hacienda para garantizar los documentos de tránsito que se hagan vía remota y on line, garantizamos que el comercio de carnes se haga con mayor normalidad posible", señaló.

Medidas de seguridad impuestas por Senasa.

"Habilitamos frigoríficos para que puedan hacer recepción de hacienda sin el visado municipal, como los trabajadores de los municipios están en cuarentena, tenemos que habilitarlos y garantizarlos nosotros", señaló.

Además, Belkenende también señaló que trabajan con protocolo estricto en los remates ferias que se realizan sin público y la menor cantidad de gente posible para garantizar la comercialización de los animales y que estos lleguen a los mercados.

Prorrogamos la validez de la habilitación sanitaria de transportes de animales vivos a 18 meses, sin afectar la sanidad ni el bienestar de los animales 👉 Resolución 581/2014 y Decisión administrativa 108/2020.

🚛 Se incluyen las categorías A y B

A disposición del sistema de salud

Por otro lado, el veterinario indicó que el personal de Senasa también está a disposición del sistema de salud para colaborar en la lucha contra el coronavirus. "Tenemos un grupo de veterinarios que ante una falla en el sistema de salud puede acompañar en lo que podamos ser útiles. Tenemos conocimientos básicos para este tipo de ocasiones y estamos armando un grupo para colaborar en todo el departamento San justo, en lo que requieran", señaló.

Aftosa y brucelosis Además, Balkenende explicó que continúa la vacunación contra la aftosa y la brucelosis."Estamos trabajando con cuatro planes de vacunación en la región, con médicos veterinarios acompañando en un 80%. Tenemos algunos vacunadores en cuarentena, pero estamos trabajando bien", sostuvo. "Hemos prorrogado por 60 días los libres de brucelosis y tuberculosis. Prolongamos la campaña de aftosa para quienes no pudieron hacerlo. Flexibilizamos las normas para acompañar la los productores agropecuarios en esta cuarentena", precisó.

Trámites online

En tanto, el veterinario también explicó que los trámites se están realizando a través de las plataformas digitales desde hace ya varios años, lo que agiliza el trabajo. "Hace cuatro años que estamos trabajando de forma remota, con autogestión donde cada productor puede entrar en la web y hacer los trámites desde ahí, nosotros supervisamos, colaboramos y hacemos las auditorías al respecto", comentó.

"Ya había muchos productores que realizaban los tramites vía telefónica o web. Un gran porcentaje ya conocía esa tecnología y los demás la están aprendiendo ahora", concluyó.