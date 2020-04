Barbijo Rojo: se activó el protocolo de violencia de género en dos farmacias de la ciudad

Días atrás, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) lanzaron una campaña -que comienza a regir desde este miércoles- para auxiliar a quienes están conviviendo durante el aislamiento con su agresor. La campaña consiste en solicitar un "barbijo rojo" en el mostrador para que se active el protocolo de violencia de género.

En San Francisco, hubo dos farmacias que activaron ese protocolo bajo la estrategia de solicitar un barbijo rojo. La última de ellas sucedió este miércoles por la tarde donde los encargados del local dieron aviso rápidamente a la Policía.

En tanto, según pudo saber este medio, en el primero de los casos el agresor estaba en el lugar, conocía el protocolo y se produjo una fuerte discusión dentro de la farmacia.

El protocolo Las mujeres y personas del colectivo LGBTI+ que estén en riegos deben solicitar un “barbijo rojo”. La o el farmacéutico que atienda del otro lado del mostrador, preparado para este protocolo, dirá que no tiene ese producto y pedirá los datos a la persona para "notificarle cuando le llegue el producto". Luego, desde la farmacia se comunicarán con el 911 para realizar la denuncia o con la Línea 144 para recibir asistencia y/o asesoramiento según el caso.

Sin resguardo a los farmacéuticos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de San Francisco señalaron que acompañan la medida de asistencia a las víctimas de violencia de género, pero también manifestaron estar expuestos y no capacitados para brindar ese asesoramiento.

"No nos consultaron sobre esta medida, lo debatimos internamente y no sé si estamos capacitados para ser un centro de recepción de denuncias. Uno lo puede hacer como ser humano, ayudar a quién está en riesgo sea farmacéutico, carnicero o panadero, pero no estamos a la altura de esa responsabilidad", explicó Nora Gagliano, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de San Francisco.

"Recibimos el informe, no estamos en contra de ayudar, pero creemos que no tenemos los resguardos necesarios, nos deja expuestos porque no hay nadie en la calle, estamos solos y no podemos pagar el adicional de un policía. Además, en estos momentos estamos sobrepasados de trabajo con recetas, muchos aprendiendo lo nuevo de recetas digitales y sobrecargados de información", agregó.

Lanzamos la campaña #BarbijoRojo junto a la @COFAorgar para que en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio estemos cerca y podamos brindar una vía más de acompañamiento para las personas en situación de violencias por motivos de género.



Estamos. #Línea144 pic.twitter.com/voCg7oDK0o — Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (@MinGenerosAR) March 30, 2020

En nuestro país hubo por lo menos 10 femicidios durante la cuarentena Desde que se anunció el aislamiento obligatorio en nuestro país hubo por lo menos 10 femicidios. Entre ellos se encuentran: Susana Melo(Bahía Blanca), Claudia Repetto (Mar del Plata) . Cristina Iglesias y su hija Ada, (Lanús), Lorena Barreto (Misiones), Pilar Riesco ( CABA), Romina Ruiz Díaz (Cañuelas), Lidia Britez (La Pampa), Verónica Soule (Santa Fé) y Haydee Salazar (Bariloche), según la agencia de noticias ANRED. Además las consultas a las línea 144, que funciona las 24 horas del día y brinda atención, contención y asesoramiento telefónico en situaciones de violencia por razones de género, aumentaron un 25 por ciento.

Federados a FeFaRA no adhieren

Las farmacias que no están nucleadas por de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) no aplicarán la medida. Esto sucede, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe o Misiones donde no se adhieren a la campaña ya que sus farmacias están nucleadas por la Federación Farmacéutica Argentina (FeFaRA).

COFA nuclea a los colegios de Capital Federal y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego y, en la provincia de Santa Fe, sólo en la ciudad de Rosario, a través del Círculo de Prestaciones Farmacéuticas.

En el caso de Misiones, el Ministerio de Salud de la Provincia, solicitó no continuar con la difusión de la campaña y a través de un comunicado señalaron que "El programa prevé que el personal de farmacias tome decisiones para las que no tiene preparación, como cuál es el perfil de riesgo en un vínculo violento...".

Asimismo, agregaron: "Las farmacias no tienen ni han tenido ningún tipo de capacitación al respecto, y si bien como instituciones estamos dispuestas a trabajar juntas en nuevas propuestas a futuro, consideramos inviable este programa así como está planteado, al menos para la provincia de Misiones".

"Nuestra preocupación central es la generación de una expectativa inviable en población en riesgo que realmente puede estar necesitando, que no va a encontrar el apoyo que busca en una farmacia, y que por el contrario puede quedar expuesta", concluyeron.

Con información de Perfil, Sin Mordaza y RPD Noticias