Federal A: las opciones que se manejan para el cierre de la temporada

Cumplidos los primeros 15 días de cuarentena, y tras el anuncio de la prolongación del aislamiento, los torneos de fútbol argentino parecen alejarse cada vez más al regreso de la competencia. En ese sentido, se comienzan a barajar distintas opciones, aunque todas ellas dependientes de lo que suceda y determine el Gobierno, Conmebol, AFA y en último caso el Consejo Federal.

Desde AFA y Consejo Federal, según informó Ascenso del Interior, la intención primaria sería que los ascensos y descensos se definan dentro del campo de juego con la continuidad de los torneos, aunque esto depende de la duración de la cuarentena en el país.

Para ello se establecerían "nuevas fechas" y posibles cambios de formatos, ambos entes definirán los pasos a seguir. Los últimos días de abril o las primeras semanas de mayo serían el límite para tomar decisiones.

Un dato no menor a la hora de determinar la continuidad de la competencia son los contratos de los jugadores. Si la definición de los torneos se prolonga más allá de julio obligaría a los clubes a renegociar/o prolongar el vínculo de varios de sus jugadores.

En caso de que la situación sanitaria haga imposible la continuidad de las competencias, se manejarían diferentes opciones:

En el caso del Federal A, donde milita Sportivo Belgrano, restan 7 fechas para finalizar la etapa de zonas, mientras que en la Primera Nacional faltan 9 jornadas. Para estas categorías se baraja:

Que asciendan los primeros en la tabla de posiciones de cada zona (Atl. Güemes y Villa Mitre en Federal A, Atlanta y San Martín de Tucumán en la Primera Nacional)

Elaborar una tabla general de puntos entre ambas zonas donde asciendan los dos equipos que más puntos hayan sumado (Atl. Güemes y Villa Mitre en el Federal A, San Martín de Tucumán y Defensores de Belgrano en la Primera Nacional).

En ambos casos se eliminarían los descensos. Esta misma determinación se tomaría en Superliga y Primera Nacional.

Para el Federal A, resta definir qué pasará con la "promoción" entre el mejor segundo de ambas zonas en los hexagonales finales del Federal A (si no se disputan habría que modificar el criterio de selección y se elegiría algo similar a lo dicho en el tema ascensos) frente a un representante de la B Metro por otro lugar en la Primera Nacional. Por ahora, este encuentro no corre riesgo y se estudiaría su realización como el único partido a disputarse una vez terminada la cuarentena si se decide que los torneos no continúen.