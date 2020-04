En el Bailón Sosa fraccionan alcohol para quienes más lo necesitan

Por iniciativa del Ministerio de Educación de Córdoba, distintas escuelas de la provincia están trabajando en el fraccionamiento de alcohol, entre ellas el IPEM Nº 96 "Prof. Bailón Sosa", que este miércoles envasó 800 frascos de 200 mililitros y planea repetir la operación el lunes próximo.

Marita Vergnano, directora del establecimiento, dialogó con El Periódico y manifestó: "Es una iniciativa del Ministerio de Educación de Córdoba que les hizo una propuesta a todas las escuelas técnicas y a escuelas que tuvieran laboratorios que quisieran prenderse. Como nosotros tenemos la orientación en Ciencias Naturales, tenemos laboratorios, personal capacitado, hay varios profesores que son ingenieros químicos, técnicos químicos o bioquímicos por la misma especialidad. Entonces nos anotamos para participar".

Así, la escuela recibió ayer dos tambores de alcohol ya diluido, listo para fraccionar, y los envases. "Esta mañana algunos profesores voluntarios que quisieron sumarse a la idea nos juntamos en la escuela, teniendo en cuenta las medidas de seguridad y tomando los recaudos necesarios, y estuvimos fraccionando 800 envases de 200 mililitros. Nos quedaron otros 800 para un próximo encuentro", explicó Vergnano.

La directora adelantó que los envases serán destinados a comités de emergencia para que los distribuyan entre las instituciones que más necesitan del producto. "Seguramente lo primero vaya para el comité de emergencia local formado por representantes de todas las instituciones de San Francisco", indicó.







Seguidamente, enumeró a todos los colaboradores: "Estuvimos participando nueve personas esta mañana, la directora, la vicedirectora y los profesores Rolando Aiassa, Gabriela Fiore, Jorgelina Lovera, Gabriel Barra, Carina Herrera, Adriana Ducato y Carolina Pochettino. Sólo plantel docente y directivos porque es riesgoso citar a los estudiantes. El próximo grupo seguramente esté integrado por otros profesores".

Sobre el final, destacó la propuesta y dijo: "Me parece hermosa. Ni bien tuvimos la propuesta me anoté inmediatamente, después tiré la ida y la gente se prendió rápidamente. Son todos voluntarios, nadie está obligado. Lo que nos pasaba a algunos docentes era que sentíamos que no estábamos haciendo algo por los demás cuando en todas las demás situaciones siempre hacemos alguna acción. Entonces nos autoconvocamos para hacer esta actividad solidaria que nos hace bien a nosotros, nos recarga de energías y podemos aportar un granito de arena en este combate contra la pandemia".