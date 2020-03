Cuarentena voluntaria y toque de queda: el relato de una sanfrancisqueña en EE.UU

Yamila González (36) es una sanfrancisqueña que desde hace dos años y medio reside con su marido, Eduardo Troncoso- oriundo Bahía Blanca-, y sus tres hijos en un suburbio de Miami en el estado de Florida (Estados Unidos), llamado Homestead y relató cómo se vive la cuarentena en aquel país, uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus.

En diálogo con El Periódico, la mujer comentó que desde mediados de marzo comenzaron a prepararse para la llegada de la pandemia, pese a que el presidente del país, Donald Trump, desestimaba el riesgo que podía ocasionar la enfermedad.

“Cuando apenas se comenzaba a hablar del coronavirus, la gente empezó a comprar suministros, pasa el ciudadano del sur de Florida tiene experiencia con prepararse a situaciones extremas, en esta zona estamos acostumbrados a los huracanes y a prepararse, cuando se sabe que puede llegar un fenómeno de éstos y creo que con el coronavirus, la gente lo tomó de esta manera”, relató Yamila.

Cuarentena voluntaria

El 20 de marzo se suspendieron las clases en el suburbio donde reside la familia de Yamila y según indicó, esta situación se prolongaría hasta el mes de junio.

“Como familia estamos en cuarentena voluntaria desde hace 16 días, a pedido de los diferentes alcaldes del Estado de la Florida. Luego empezaron a pedirle a la gente que trabajara desde sus casas y el estado de Florida decretó el toque de queda a partir de las 22”, añadió.

“Por el momento lo estamos viviendo tranquilos en casa, no salimos más que a nuestro vecindario, nos mantenemos mucho en el patio, la vida cambió para todo el mundo de golpe y esto parece que va a prolongarse hasta más allá de junio”, dijo Yamila. Y agregó: “Ni siquiera Estados Unidos estaba preparado para una enfermedad de esta magnitud”.

Y es que este martes los casos de coronavirus en Estados Unidos superaron los 160.000 y la cifra de muertos -que alcanzaba los 3.178- se encaminaba a superar la de China y a ser la tercera mayor del mundo.

Faltantes

Según Yamila “la gente permanece tranquila, los estadounidenses de esta región están acostumbrados a vivir situaciones límites. Hay faltantes como en todos lados, no se consigue alcohol en gel, alcohol líquido o productos de limpieza básica, alimentos sí y los comercios trabajan con horarios limitados como en San Francisco-por nuestra ciudad-”.

La sanfrancisqueña señaló que la población está acatando la cuarentena voluntaria y celebró las medidas que se tomaron en nuestro país. “Acá no hubo determinaciones tan rígidas como las de Argentina, a mí me alivia un montón ver desde acá que se tomaron esas medidas preventivas porque en Estados Unidos, al no haberlas implementado más rápido, los casos aumentaron muchísimo”, expresó.

Para la mujer “se hace difícil tener la familia en la Argentina, teníamos preparado un viaje para junio pero con todo esto no sabemos si lo vamos a poder realizar. Si bien estamos en contacto diariamente con ellos, lo que resulta más difícil es tener a los afectos lejos y no poder cuidarnos”, cerró.