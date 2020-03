Ping Pong de cuarentena: "Nachu" Bianco

- Nombre, edad y club donde jugás

María Nazareth Bianco, 30 años, jugadora de San Francisco Rugby Club "Los Charabones"

- ¿Qué es lo que más extrañás del club?

Extraño mucho... más allá de mantenernos en contacto (on line- virtual) con los compañeros, alumnos, amigos, se extraña todo...no sólo jugar, sino la gente, todo...

- ¿A quién extrañás del club? ¿Por qué?

Principalmente a mis alumnas, con las que más comparto tiempo, risas y anécdotas. En este momento estoy trabajando con federados y principalmente con el plantel de juveniles, adolescentes con quiénes río mucho y disfruto al máximo.....

Además comparto cancha con algunas niñas de quinta, y eso lo hace aún más especial. Pero como digo: extraño a todos; a los profes, aunque los jodo con las planificaciones y todo por teléfono, pero todo de verdad se extraña. El club también es nuestra casa y por eso la mayoría extrañamos volver a estar ahí...

- Un recuerdo o una anécdota con el club...

Lo que más recuerdo es un Nacional de mamis en Carlos Paz, fue el segundo año que viajabamos con el grupo y nuestro objetivo era divertirnos al máximo, creo que no solo cumplimos ese objetivo, sino que también habíamos clasificado y traído medallas y copa. La verdad que ese viaje estuvo lleno de experiencias y anécdotas, ese grupo me hacía renegar pero me hizo crecer al máximo como entrenadora, a descontracturar...

Un día aparecieron todas con una remera que decía "Perdón Nachu", y con esa camiseta jugaron. A mí me hicieron una que decía "Profe Nachu". Surgió de un día que les dije 'chicas parecen conos, despertemos un poco'... las amé

- Si tuvieras que elegir otro club de la ciudad... ¿Cuál elegirías y por qué?

La verdad no elegiría otro club, es donde quiero retirarme, es donde soy feliz completamente, es donde tengo todo y más. Además tengo un ángel 'chara' y en mi imaginación comparto la cancha con ella (Maru Ellena #9)

- ¿Qué hacés cuando no entrenás? ¿Retomaste alguna actividad?

Cuando no entreno planificó, sueño, pienso todo relacionado con el club. Actualmente pinté todo el departamento y planifiqué, eso fue todo. Además del contacto permanente y actividades enviadas a las juveniles...

Veo videos muchos de hockey.

- ¿Por qué es importante quedarse en casa?

Hay que quedarse en casa porque hay que tener un poco de empatía, solidaridad y amor al prójimo, es la forma de cuidarnos y cuidar a los demás. Yo soy muy familiera y hace días que no los veo y los extraño mucho, más que todo a mis sobrinos. La verdad deseo que pase pronto y todos pongamos nuestro granito para cuidarnos.