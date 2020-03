Cómo tramitar el nuevo permiso de circulación que rige en la cuarentena

De acuerdo con lo informado desde el Ministerio del Interior a primera hora de este domingo, aquellas personas que realicen tareas esenciales debían solicitar desde este lunes una nueva autorización para circular en cualquier zona del territorio nacional.

Se trata de un permiso que solicitarán los agentes de seguridad que llevan adelante los controles en rutas, autopistas y accesos a la Capital Federal y otras de las grandes ciudades del país.

"No deberá realizar el nuevo permiso, quien se encuentre cumpliendo el aislamiento, pero requiera realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos", aclararon.

En cambio, los trabajadores de servicios con excepciones vinculados a servicios de salud y que utilicen vehículos para el desarrollo de sus actividades, tendrán a su disposición la opción “Oblea para vehículos afectados al Servicio de Salud”, la cual deberá ser exhibida en el parabrisas del vehículo para poder movilizarse, con el fin de facilitar y acelerar su circulación.

Por la tarde de este domingo, el Ministerio de Transporte decidió prorrogar la vigencia de los viejos permisos hasta el miércoles 1 de abril. La decisión se tomó ante la gran cantidad de consultas que tuvo la página Web y que hacía dificultoso bajar el nuevo formulario.

Cómo gestionarlo

Lo primero que el trabajador debe realizar es acceder al listado completo de personal esencial exceptuado del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular.

El segundo paso es entrar a la web de Trámites a Distancia para iniciar la gestión online formalmente, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar y registrarse con DNI o usuario y clave de AFIP Completar en el buscador de palabras claves “Solicitud de Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”. Hacer click en “Iniciar trámite”. Completar el formulario con los datos personales solicitados y hacer clic en “Guardar”. Después, seleccionar el botón “Confirmar trámite” y aguardar a recibir un Número de Expediente. Entonces, para obtener el certificado, luego de haber recibido el Número de Expediente, se deberá dirigir a la solapa “Mis trámites” ubicada en el borde superior de la pantalla, seleccionar la opción “Finalizados” ubicada en el margen izquierdo de la web y hacer doble clic sobre el trámite en cuestión. Finalmente, una vez ubicado sobre el documento “Permiso de circulación”, en la columna “Acción” hay que seleccionar la opción “Ver”, indicada con el símbolo de un ojo. Allí se podrá abrir el documento que se descarga para visualizar el permiso.

Córdoba

El ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, dijo que Córdoba adhiere a este nuevo sistema que implementa la Nación, no obstante señaló que la Provincia seguirá receptando las antiguas autorizaciones hasta tanto funcione correctamente la página nacional.

"Esto apunta a ordenar la circulación a partir del 31 de marzo. No obstante esta página ayer inmediatamente se puso colapsó. No se derogarán las autorizaciones hasta tanto no haya un sistema fluido de autorizaciones", recalcó en diálogo con radio Mitre.

Colapsó el sitio

La web para tramitar el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC), que será exigido por las autoridades a partir del miércoles en el marco del aislamiento obligatorio por el coronavirus, se encuentra caída debido a la gran cantidad de visitas recibidas, por lo que las autoridades pidieron que solamente ingresen quienes están exceptuados de la restricción.

Se trata del sitio https://tramitesadistancia.gob.ar/.

La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, explicó que desde que se publicó en el Boletín Oficial esta nueva disposición "se registraron picos de 80.000 consultas simultáneas". Por ese motivo, añadió, "el sistema colapsó, tal como sucede con el tránsito en el ingreso a la ciudad o los cajeros automáticos".

Malcom, en diálogo con TN, y aclaró que se trabajó durante la noche en los servidores para que tengan mejor respuesta. Además, reiteró el pedido que solo utilicen la plataforma "los que están exceptuados" de la restricción de circulación.

Fuente: La Voz del Interior