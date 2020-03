"Hay un trabajo de motivación constante, por eso existe este compromiso", dijo el DT de Libertad

Deportivo Libertad fue el último club de San Francisco en cesar sus actividades. Las chicas de nuestra ciudad disputaron el Campeonato Regional de Clubes, que organiza la Confederación Argentina de Hockey, en la localidad de Esperanza y el pasado 15 de marzo cerraron la competencia con el cuarto lugar.

Pese al gran desempeño, y a no poder ingresar al podio, el equipo cumplió con sus expectativas de competir en un torneo de nivel y de llegar a instancias definitorias. Para el club, también fue un desafió y una meta cumplida en su corta vida en el deporte sanfrancisqueño.

En ese marco, el entrenador Marcelo Bazán, realizó un balance del torneo disputado y destacó el compromiso de las jugadoras en un club donde el esfuerzo debe ser por duplicado.

"Cuando uno habla de torneos que organiza la Confederación Argentina, todos los equipos se preparan de otra manera. Para nosotros, siendo un club tan joven y con tres años de vida, participar de un torneo de esta envergadura es enorme en lo deportivo y en lo económico porque el costo es altísimo con inscripción, hotel, comida y todo eso ya es muy complicado para club en esta época", explicó el DT.

"Como institución al nivel, ese era nuestro desafío. Era ver cómo nos planteábamos y cómo armabamos la estructura para afrontar esta competencia y estuvimos a la altura", sostuvo Bazán.

La ventaja estuvo en la preparación

Bazán explicó que los meses previos a la competencia fueron fundamentales para el rendimiento del equipo. "El equipo se preparó desde temprano, arrancamos la pretemporada el 13 de enero, las chicas tuvieron dos semanitas de vacaciones y ya nos empezamos a preparar. En la parte técnica tuvimos varios entrenamientos, pero lo que sumó mucho fue el Torneo de Verano y los partidos amistosos.

El plantel. Daiana Trainoni, Veronica Paz, Debora Benavidez, Jesica Sala, Jazmin Bazan, Camila Schmidt, Antonella Rebola, Valentina Espina, María Belén Bazan, Yanet Miño, Priscila Bazan, Danisa Decchiara, Malena Sterren, Cintia Vocal, Valentina Navarro, Nahir Lopez, Colomba Brizio, Érica Dettler, Javier Gallinaris, Nicolas López, Nahuel Tugnarelli y Marcelo Bazan.

"Trabajamos con los profes Blas Boscatto y Nicolás López que laburan muy bien y son muy responsables a pesar de su corta edad. Trabajamos muy bien con ellos y eso se nostó porque en la competencia teníamos dos partidos por día, con temperaturas altas y a pesar de eso, las chicas terminaron todas enteras", indicó.

"Hicimos rehabilitación con hidroterapia, con hielo, y eso les ayudó muchísimo", explicó el DT.

"El objetivo no era salir campeón" "Terminamos la fase clasificatoria segundos por diferencia de gol, sin derrotas. Después, bueno, hay partidos que no se dan. Pero nuestra intención no era salir campeones, era hacer la mejor campaña posible y si lo ganábamos era lo ideal, pero estoy muy conforme en líneas generales con el equipo y lo que es meramente relaciones interpersonales porque fue todo muy positivo, las chicas generaron lazos y una amistad muy buena, tuvieron una jornada intensa en lo afectivo, emocional y eso le sirvió mucho al equipo", explicó Bazán.

"Hay un trabajo de motivación constante, por eso existe este compromiso"

Por otro lado, Bazán también se mostró muy contento con el gran compromiso que existe por arte de las jugadoras. "Hay trabajo que no se ve que es el de la motivación constante. Las edad de las chicas son de entre 16 y 26 años. Es decir, que estamos en una edad donde van a la Facultad, terminan la secundaria o están vinculadas a en otras cosas y sin embargo hacemos un trabajo de motivación, que no quiere decir que no haya frustraciones, pero trabajamos sobre eso y sobre el compromiso de estar", indicó.

"Para ir a jugar el Regional de Clubes, hubo jugadoras jóvenes que dejaron por cinco días a sus hijos. Muchas me decían: 'es la primera vez que dejo a mis hijos'. Entonces, venir, jugar, competir y concentrarse en el torneo, el compromiso es de mucho valor. El trabajo da respuestas si la personas se dejan llevar, es un grupo maravilloso que está dispuesto a todo y a resignar muchas cosas para entrenar, no es fácil conseguirlo pero lo manejamos muy bien", precisó.

El parate, una contra

Desde una perspectiva deportiva - y lejos de subestimar la cuarentena- la suspensión de actividades, y postergación del comienzo de la temporada en la Federación Santafesina del Oeste, no le cayó para nada bien a Deportivo Libertad. "Arrancamos muy arriba y hoy estamos en una meseta donde la única actividad es la que se hace a conciencia en casa, nos afecta mucho porque cuando vos agarrás ritmo cuesta recuperarlo, más allá de la edad de las chicas. Va a costar, teníamos fixture, rivales, todo y ahora esta incertidumbre de no saber cuando se juega nos tiene preocupados en ese aspecto", señaló Bazán.

"Pero bueno, tenemos que sacar adelante esto juntos como sociedad y después lo otro es secundario", reflexionó.

COPA DE VERANO 2020, cuerpo técnico: Marcelo Bazan, Javier Gallinaris, Nicolas Lopez y Nahuel Tugnarelli, compromiso, dedicación y excelencia al servicio de las chicas. Publicada por Deportivo Libertad San Francisco en Lunes, 17 de febrero de 2020

Nuevas actividades

Por otro lado, la institución en este 2020 se comenzó a ampliar y ya ofrece distintas actividades. "Vamos a inaugurar la sede del club, ubicada por calle Pueyrredón y habíamos iniciado otras actividades como zumba, circuito funcional, hockey infantil y hasta fútbol femenino, que iban a participar en un torneo local. Por ahora están en stand-by como todas las actividades, pero ni bien todo vuelva a la normalidad, vamos a recomenzar", contó el entrenador.

"El balance en general es muy positivo por el hecho de ser un club tan joven y tener tantos sueños y ambiciones en el deporte que ya lo estamos poniendo en práctica", concluyó Marcelo Bazán.