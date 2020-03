Vecinos de barrio Roca denuncian que arrojan basura desde otros sectores

Aseguran que desde hace un tiempo aparecen bolsas sobre Castelli al 2500 con residuos que no pertenecen a los vecinos de la cuadra. Lamentan, también, que al quedar en el piso muchas veces los animales las rompen y la basura se desparrama.

Un grupo de vecinos de Castelli al 2500, en barrio Roca, se mostraron molestos por la aparición constante de bolsas de basura frente a una vivienda en la que funcionan consultorios de kinesiología.

En diálogo con El Periódico una de las vecinas, Adriana, aseguró que se trata de un hecho recurrente y que ofusca a los habitantes del sector.

"Es una casa en donde hay chicas que tienen consultorios de kinesiología. Ellas llegan a la mañana y siempre se encuentran con basura en bolsas de consorcio que depositan. Pero siempre lo hacen a la noche, doce, una de la mañana, que está todo tranquilo y nadie los ve. Pero anoche se ve que con esto de la cuarentena vino mucho más temprano. Yo me asomé tipo diez y vi que estaba toda la basura. Es alguien que saca su basura, viene y la deposita acá. Y yo pienso que por su casa también pasarán los recolectores", manifestó Adriana.

La mujer agregó que nunca pudieron advertir la maniobra a tiempo, por lo que no pueden tomar medidas. "La tiene bien clara que de noche no hay nadie, porque viene y deja todos los bultos. Debe venir en algún vehículo porque a pie no podría venir con todos esos bultos. Nunca lo pudimos pescar, ni en verano, que generalmente uno se acuesta más tarde, aunque sea para tomarle el número de patente", dijo.

Entre las molestias que les generan, indicó que muchas veces la basura termina desparramada por animales que las rompen: "Las bolsas no entran en canastos. Entonces los animales sienten olor, van y rompen. No es lógico depositar la basura en las casas de los demás. Esta vez dejó poco, hay veces que sabe dejar hasta seis bolsas de consorcio. La gente de la cuadra se da cuenta que están dejando basura que no corresponde a este sector", finalizó.