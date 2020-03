Cómo se vive la cuarentena en otras ciudades del país

Regreso sobre la hora Por otro lado, Rossi también contó que tuvo que realizar un viaje a Buenos Aires por motivos laborales y le cancelaron otro. Fue apenas unos días antes de la cuarentena obligatoria donde las medidas de higiene ya se habían profundizado. "La compañía canceló todos los viajes, yo tenia uno y me lo cancelaron. Había orden de que toda la gente que estaba de viaje cuando volvía se tenia que quedar en cuarentena obligatoria. la empresa ya se había adelantado a las medidas", indicó. "Hice un viaje de un día a Buenos Aires y me volví justo antes de que se cancelaran los vuelos. Pero fui a aeroparque donde la cantidad de vuelos internacionales era reducida. La gente ya había tomado conciencia, ya estaban las recomendaciones de no saludar con la mano, taparse con el codo, había otro panorama", explicó.