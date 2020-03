Coronavirus: Francia prolonga hasta el 15 de abril la cuarentena total

El primer ministro francés, Édouard Philippe, anunció hoy la prolongación hasta el 15 de abril del aislamiento obligatorio por el coronavirus, que ya causó más de 29.500 contagios y 1.698 muertos en Francia, entre ellos una chica de 16 años, la víctima más joven del brote en el país europeo.



El jefe del Ejecutivo dejó en claro, en una breve rueda ante la prensa, que Francia no ha alcanzado todavía el pico de la epidemia de coronavirus.



El confinamiento de la población comenzó el pasado 17 de marzo e iba a finalizar este próximo martes.



Durante este nuevo período, se aplicarán las mismas reglas que hasta ahora, con excepciones para quien deba desplazarse por motivos laborales o sanitarios, entre otros, informó el vespertino Le Monde.







Philippe recordó que el Gobierno avanzó desde el principio que las restricciones a los movimientos durarán "el tiempo que sea necesario" y buscan frenar la propagación de la epidemia y permitir que los hospitales puedan afrontar el flujo de casos graves.



El centro de monitoreo de la Universidad Johns Hopkins, de Estados Unidos, registra hasta la fecha 29.591 contagios, 1.698 fallecidos y 4.955 recuperados en territorio francés.



Hoy, una estudiante secundaria de 16 años de la región francesa de Essonne, al sur de París, murió a causa del brote y se convirtió en la víctima más joven de la pandemia en el país europeo.



La niña, llamada Julie y cuyo apellido no fue revelado por las autoridades, había sido hospitalizada en el hospital de Longjumeau, en Essonne, en la región de París, debido a una dificultad respiratoria.



Fue varias veces internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) antes de ser trasladada al hospital Necker, un prestigioso centro de salud parisino, donde murió, informó el diario Le Figaro en su edición digital.



En declaraciones a la prensa francesa, su hermana mayor, Manon, advirtió: "Debemos dejar de creer que esto solo afecta a los ancianos. Nadie es invencible contra este virus mutante ".



Manon subrayó que Julie "no tenía una enfermedad preexistente antes de contraer coronavirus".



Aunque la tasa de mortalidad por virus entre los jóvenes es baja, el organismo de salud pública de Francia ha dicho que el 35% de los pacientes de cuidados intensivos son menores de 60 años.



La cuarentana decretada en Francia por el presidente Emmanuel Macron incluye el cierre de restaurantes, bares y comercios no esenciales para tratar de contener la propagación del coronavirus.



El gobierno también anunció una millonaria inversión estatal para paliar el impacto económico del brote.

Fuente: Télam