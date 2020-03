Otro día trágico en España: 769 nuevas muertes por coronavirus y analizan endurecer aislamiento

El gobierno español evalúa endurecer las medidas de confinamiento a las que está sometida la población por la crisis del coronavirus, en busca de estabilizar la situación, tras la confirmación de 769 nuevas muertes en las últimas 24 horas, el mayor incremento diario registrado hasta el momento, mientras los contagios siguen aumentando, aunque con algo menos de intensidad.

"Se está valorando y está sobre la mesa la posibilidad de hacer algunas modificaciones sobre las recomendaciones o las medidas actuales", aseguró hoy Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

El endurecimiento de las medidas, que restringiría aún más la movilidad de 47 millones de españoles, busca "dar un último empujón para estabilizará la curva de contagios y empezar a descenderla", explicó el principal asesor del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El número de enfermos por Covid-19 en España subió hoy hasta 64 .059, tras 7.871 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que supone un aumento del 14% en los casos, el más bajo desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia trece días atrás.

Por el contrario, los fallecidos aumentaron hasta los 4.854 decesos, 769 más en un día, lo que supone un 18% de crecimiento y la cifra más alta de muertes desde que comenzó la pandemia.

Entre los enfermos, hay más de 36.000 hospitalizados de las cuales 4.165 (13%) están en las Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según el último balance del ministerio de Sanidad español.

Por otro lado, 9.357 personas se curaron, es decir, un 33%, frente al 19% de fallecidos.

Estabilizar la curva

Las autoridades sanitarias españolas insisten en que los datos sobre la evolución de la pandemia se están estabilizando, y muestran una tendencia a la "suavización", de ahí que confían en que se está llegando al pico, a partir del cual se podrá doblegar la curva de contagios.

No obstante, también admiten que las cifras se están viendo desvirtuadas por varios factores, uno de ellos que el impacto de contabilizaron de los contagios llega con retraso, y porque actualmente en la Comunidad de Madrid, no se contabilizan algunos pacientes que están siendo tratados por Covid por síntomas claros, a los que no se les hace la prueba.

Por otro lado, Simón advirtió que, una vez llegado al pico de contagios, hay que iniciar el descenso y lograr que sea estable, de ahí la posibilidad de que se endurezcan las medidas, algo que supondría un giro en las postura del gobierno español, que se negaba a ceder a este pedido que reclaman distintos sectores y partidos, y con mucha vehemencia el presidente catalán, Quim Torra.

Esta semana se preveía como la más crítica en cuanto al repunte de contagios, ya que mañana se cumplirán los primeros 14 días de confinamiento total de la población bajo el estado de alarma, y se espera que, después, comience a notarse más claramente el impacto de esta dura medida que restringe la libertad de los ciudadanos en beneficio de su propia salud.