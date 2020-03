Dar a luz en plena cuarentena: "La incertidumbre viene después del parto"

La cuarentena cambió en pocos días la vida de las personas en nuestro país y muchas partes del mundo, con situaciones en la vida diaria -como la conocíamos- que se transformaron muchas de ellas en delicadas. Dar a luz en tiempos de coronavirus es una de ellas. Y aunque los cuidados sean más extremos la incertidumbre de lo que sucederá después del parto es frecuente para muchas familias que atraviesan este momento.

Carolina Griotti y Matías Villalba esperan a su segundo hijo (será una nena) con parto programado para el 3 de abril. Ellos contaron en su experiencia personal, cómo conllevan la situación en medio de un cambio de rutina por la cuarentena y a la espera del nacimiento de Lina.

"El embarazo marcha bien, todo normal. Hoy -por el miércoles- tuvimos la última ecografía y nos dio que Lina va a pesar 3.5 kg. El parto sería por cesárea el 3 de abril", contaron. "La cuarentena no nos afecta demasiado, tomamos todas las medidas necesaria de higiene y nos mantenemos ocupados cuidando a Fede, nuestro hijo", indicó Matías.

"Ella no sale y yo trato de salir lo menos posible a hacer las compras", agregó.

Qué va a pasar

Si bien su vida transcurre de manera tranquila en casa, ambos coincidieron en que la incertidumbre de no saber cómo estará la situación en los próximos días es lo que más los hace pensar. "Yo espero que en las clínicas se tomen precauciones en cuanto al aislamiento de una mamá embarazada que dio a luz y no esté cerca de un paciente de coronavirus", señaló Carolina.

"Pero quizás lo que más me preocupa son los controles post parto. Después de una semana hay que colocarle las vacunas, tengo que sacarme los puntos. Me da miedo en ese sentido, en cómo va a estar la situación después de que nazca el bebé", agregó.

"Lo único que sabemos es que va a ser el 3 de abril por cesárea. Estamos a la espera y especulando qué va a pasar con todo esto, como va estar la situación en el país y en la ciudad", dijo Matías.

Cambio de rutina

La pareja, que vive en barrio Independencia, explicó que la cuarentena cambió por completo su rutina y tuvieron que adaptarse. Carolina es docente y tiene licencia por embarazo, pero Matías trabaja en una pinturería de la ciudad que tuvo que cerrar su atención al público, y ahora se dedica a cuidar al más chico de la familia.

"Para mí cambió mucho, ahora yo cuido a Fede todo el día. Lo positivo de la cuarentena es que estamos más unidos y en familia, nos repartimos más las tareas. Pero siempre teniendo mucha atención sobre Fede porque va de un lado para otro", indicó Matías.

Ser padres

Matías y Carolina serán padres por segunda vez y en poco tiempo. "Lo consideramos positivo, va a haber poca diferencia de edad entre ellos, así que vamos a estar con pañales y chupetes por un buen tiempo", contó entre risas Carolina.

"El presupuesto se nos va a ir en ellos. Nos asusta un poco la reacción del mas grande, que es el mayor y está en una época rara, pero es lindo esperar otra vez", agregó la mamá.

No salir. "A las mamás que no tienen que salir, que están en otro trimestre, es importante que no salgan y que lo pasen tranquilas en casa, porque ir a una clínica es correr riegos. A mí me toca porque estoy en la última semana con análisis prequirúrgicos", dijo Carolina.