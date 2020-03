Los metalúrgicos se mostraron preocupados por el panorama económico del sector

El sector metalúrgico se mostró preocupado, en las últimas horas, por la situación en la que se encuentran las industrias que no pueden producir, en medio de la cuarentena decretada para frenar el avance del coronavirus en el país.

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos, su presidente Ariel Poli aseguró que evalúan qué hacer en materia económica. "Estamos muy preocupados. Estamos con las industrias, como es de conocimiento de todos, cerradas por la cuarentena. Por supuesto todos priorizamos la cuestión sanitaria, en eso no hay discusión, pero el tema es que en algún momento las cuestiones sanitarias pasarán, pero mientras tanto hay que evaluar y prever qué vamos a hacer con lo económico. Las industrias están cerradas y las obligaciones siguen siendo las mismas en cuanto al pago de impuestos nacionales, provinciales, municipales. En cuanto a eso no salió ningún tipo de medidas y también hay que hacerle frente a los sueldos que es el mes que está terminando. Y si nosotros no fabricamos, no facturamos, no vendemos, no cobramos. No sé cuanto tiempo más podremos estar así, teniendo también el antecedente que la actividad industrial venía en caída, mes tras mes se decía cuál era el porcentaje de la caída industrial. La preocupación es importante, es tremenda", reveló.

Poli se refirió a que en medio de esta situación, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) se elevaron petitorios al gobierno nacional para definir los pasos a seguir. "La asociación está en contacto con las distintas cámaras y entidades industriales. También estamos elevando un petitorio a través de ADIMRA, que nos nuclea a nosotros como industria. ADIMRA ya está en contacto con el Ministerio de la Producción y hemos elevado todas estas inquietudes y todos estos reclamos. Pero hasta el momento esto se está evaluando. Todo es día a día y me parece que no hay un panorama claro, ni tampoco lo debe tener el gobierno, en cuanto a cómo actuar en esta situación tan extrema que se ha presentado", dijo el titular de la entidad.

Pero aclaró que hasta el momento no han recibido ninguna repuesta concreta: "Hasta ahora no hay ninguna respuesta oficial, veo que día a día van saliendo distintos comunicados en cuanto a cosas que se pueden ir haciendo pero muchos de ellos hablan de industrias puntuales, que tienen que ver con la salud, o paliativos para la industria del turismo, hotelera, pero en realidad no sé por qué es tan puntual así si estamos todos en la misma, todas las industrias están cerradas porque la gente no va a trabajar, salvo la alimenticia, la farmacéutica que son las indispensables para poder vivir, pero el resto está cerrado, estamos todos en cuarentena.

Seguidamente, Poli detalló los puntos más importantes del petitorio: "Rebaja en las cargas sociales, créditos blandos para poder pagar los sueldos. Es más, hasta se le ha propuesto al Estado que se haga cargo de parte de los sueldos. La postergación de pagos de impuestos nacionales, provinciales, municipales. Los gastos siguen siendo los mismos salvo la energía eléctrica que no usamos porque las fábricas están cerradas, el resto de los gastos están todos vigentes".

"En el Parque Industrial tenemos cerca de 300 empresas, tenemos asociados que están ahí con los que tenemos contacto permanente y nos muestran su preocupación por tener sus industrias cerradas", finalizó.

"Estamos todos en la misma situación"

Sobre el panorama también se refirió el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica Anibal Tisera, quien sostuvo que la situación de los empleados es aún más preocupante. "Esto lamentablemente es impredecible, las fábricas no producen y van a tener que pagarles a los empleados. Lógicamente al no producir no van a conseguir dinero para pagar. Estamos todos en la misma, no sólo los empresarios, porque si en este momento el empresariado dice eso, yo hablo como empleado: qué le doy de comer a mi familia. Porque el empresario más que mal por ahí quisiera creer que puede llegar a tirar un tiempo más, ¿pero el empleado?", se preguntó.

Tisera insistió: "Estamos todos en la misma situación, es una situación que hay que aguantarla entre todos como dijo el gobierno tratar de acompañar a ver qué es lo que da el gobierno en relación a esto porque también se estaba comentando que van a tomar medidas sobre esto, si bien todavía no las dieron eso es lo que se escuchó, lo que se comenta. La situación es impredecible, pero de igual manera tenemos que ver qué es lo que pasa, cómo lo vamos resolviendo, se va a salir de alguna manera, vamos a ver cómo y a que costo".

Y añadió: "Hoy por hoy estamos a disposición de la presidencia a ver qué es lo que marca y qué rumbo tomar, entendemos a la parte empresarial, lógicamente, al no producir cómo se le va a pagar a los empleados pero en esa misma situación si nos ponemos del lado del empleado, que es la parte que nos corresponde, estamos peor".

Sobre el final, el secretario general explicó que previo a esta situación de cuarentena, las industrias metalúrgicas de la región estaban "reflotando", pero que hoy el panorama cambió. "Era como que venía saliendo un poco a flote, hablo por esta zona, que es más agropecuaria, como que venía saliendo un poco, como que buscaba respirar, incluso tengo el dato de empresas que han tomado gente, si bien son las menos, e iban viendo cómo se daba la situación. La inflación tampoco daba para más, a este paso no se podía seguir. Aparentemente venían cortando la situación, hasta que apareció esto", finalizó.