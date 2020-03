La comunidad Trans de San Francisco pide ayuda para afrontar la cuarentena

Se encuentra dentro de las poblaciones vulnerables con enfermedades y factores de riesgo y sin inclusión laboral. El 90 por ciento no tiene empleo registrado y el trabajo sexual es la única salida. Realizaron un comunicado pidiendo mercaderías y elementos de desinfección, pero el sector político no les respondió. Solo recibieron ayuda de ciudadanos comunes.

En medio de la cuarentena para detener la expansión del coronavirus, integrantes del Centro Trans San Francisco, emitieron un comunicado alertando sobre la crítica situación que atraviesan varias compañeras ante la imposibilidad de trabajar y por encontrarse sin empleo formal.

En el comunicado dirigido a la Municipalidad de San Francisco y a los diferentes partidos políticos de la ciudad, el Centro Trans solicitan alimentarios no perecederos y un kit de artículos para desinfección e higiene personal con el fin de poder pasar la cuarentena.

Jimena Agüero, integrante de la comunidad local dialogó con El Periódico y manifestó: “Nosotras hicimos la publicación más que todo porque hay muchas chicas que no tienen empleo fijo, otras deben ejercer la prostitución y no pueden salir a trabajar ante la cuarentena. Fue todo tan de repente que muchas no tuvieron la posibilidad de tener dinero guardado para afrontar esta situación”.

El colectivo Trans-que integran travestis, trans y transgénero- se encuentra dentro de los grupos de personas vulnerables en el país, con un promedio corto de vida, muchas integran grupos de riesgo ante esta enfermedad y el 90 por ciento no tiene otra salida laboral que no sea el trabajo sexual.

Respuestas de la sociedad

“Se lo enviamos a varios partidos políticos y hemos tenido más respuesta de la sociedad que de los políticos, algunos ni siquiera nos han respondido”, sostuvo Agüero.

Según la activista del colectivo Trans son varias las compañeras que están en grupo de riesgos ante el coronavirus y “ni siquiera pueden salir a la calle”. “Hemos recibido mensajes de personas particulares que se conmovieron con nuestro pedido y nos ofrecieron donaciones como mercaderías, algo de dinero y productos de desinfección. Nosotras estamos muy agradecidas con esos gestos sobre todo con lo que estamos viviendo a nivel país”, destacó Jimena.

Luego insistió en la situación de varias compañeras que se encuentran en una situación “bastante crítica”. “Por parte del municipio no tuvimos respuestas, ni siquiera de las legisladoras como Alejandra Piasco ni Graciela Brarda”, añadió.

Para las integrantes del colectivo Trans la crisis económica y esta nueva situación de cuarentena obligatoria es una situación difícil de sobrellevar: “No podemos pensar en cuarentenas y estar resguardadas en nuestros hogares. Son pocas las que tienen una familia que las banque. Se nos complica muchísimo, queremos hacerlo para cuidarnos entre todas pero no podemos”, se lamentó.

Todas aquellas personas que puedan colaborar se pueden comunicar mediante la página de Facebook: Centro TRANS San Francisco.