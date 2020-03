Los infectados por dengue en Córdoba ya son más de 900

Córdoba superó el pico histórico de brote de dengue y ya hay cuatro muertos por esa enfermedad en la provincia en lo que va del año. Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia son 902 los casos positivos, 76 más que la cifra más alta registrada en 2016.

La proyección no es alentadora y se espera que la cantidad de infectados continúe en aumento en las próximas semanas, a pesar de las medidas de aislamiento preventivo producto del coronavirus.

“Con estos últimos números vemos que la cifra seguirá creciendo. Vemos que superamos nuestros registros. Si bien estamos trabajando en el control para el bloqueo de focos, tenemos algunos problemas para ingresar a los domicilios por la cuarentena”, reconoció Laura López, coordinadora de Zoonosis del Ministerio de Salud.

De acuerdo con las cifras oficiales también se elevó en 7 puntos el porcentaje de casos autóctonos registrados en la provincia.

De los 902 casos positivos –considerados desde julio de 2019 hasta ayer–, 820 son autóctonos, es decir más del 90 por ciento. Mientras que en 2016 los autóctonos eran 687, es decir 83,6 por ciento.

Efecto cuarentena

Para López, la cuarentena preventiva y obligatoria para combatir el coronavirus no resulta positiva para contrarrestar del dengue y la proliferación del mosquito Aedes aegypti, el transmisor del virus. En líneas generales, los equipos de prevención y control de descacharreo se encuentran con dificultades a la hora de lograr los permisos para ingresar a los domicilios, el principal sitio de reproducción del insecto y sus larvas.

“Esta situación no nos va a beneficiar y lamentablemente no estamos pudiendo ingresar a las viviendas. La gente está cumpliendo con la cuarentena y no quiere que ingresemos. Eso le quita impacto a nuestras acciones de emergencia. No podemos garantizar qué está haciendo cada vecino en su hogar”, dijo López.

“Tenemos autorización para hacer estas inspecciones, es una prioridad sanitaria también. Le pedimos a la gente nos dejen ingresar a las viviendas y que aproveche para eliminar cualquier objeto que pueda acumular agua dentro de la vivienda o el patio donde se puede reproducir el mosquito”, agregó.

De acuerdo con los especialistas, aunque comiencen a bajar las temperaturas, la resistencia del mosquito y sus huevos le permitirá continuar con las picaduras hasta entrado el otoño. Por eso recomiendan mantener las medidas preventivas como la utilización de repelentes.

Capital e interior

De la totalidad de casos autóctonos, 462 se registraron en la Capital, mientras que los 358 restantes en el interior. Los demás son casos importados. La cantidad de infectados trepó en un semana de 530 a 902.

En Capital aumentaron considerablemente los casos de dengue y se sumaron nuevos barrios que antes no tenían casos registrados.

En el interior , localidades como Brinkmann, San Francisco, Serrezuela, Cruz del Eje y recientemente Arroyito también evidenciaron un aumento considerable de personas afectadas por la enfermedad.

La semana pasada, la Municipalidad de Córdoba intensificó las fumigaciones en la zona sur y sudoeste de la Capital, donde se registraron la mayor cantidad de casos.

La Provincia, por su parte, debió suspender las acciones de prevención ante la situación sanitaria derivada del coronavirus pero las retomó esta semana.

Muertes

En 2020, se registraron las primeras muertes con diagnóstico de dengue en Córdoba. Esta semana se confirmó el deceso de otras dos personas, lo que hace un total de cuatro defunciones por esta causa en lo que va del año.

Las nuevas víctimas de esta enfermedad son dos hombres oriundos de la localidad de Balnearia, de 78 y 57 años. Ambos presentaban patologías previas. López negó que haya habido casos de dengue grave. “Eran pacientes con enfermedades de base. No tenemos casos de dengue con síntomas de alarma”, informó la Provincia.

Recomendaciones

La Provincia pidió que dejen ingresar a los controles.

Identificación. El equipo que se encarga del bloqueo de focos y realiza la tarea domiciliaria lleva chalecos identificables del Programa de Zoonosis de la Provincia. Ante cualquier duda, se puede consultar al 468-8604 y verificar si esa persona es verdaderamente un inspector.

Repelentes. Recomiendan mantener las prevenciones para evitar picaduras. Usar repelente y espirales, y cubrir a los bebés con tules. Utilizar remeras mangas largas y pantalones largos, de colores claros, ya que reflejan la luz del sol y el mosquito huye naturalmente de este tipo de objetos. Colocar telas mosquiteras en puertas y ventanas.

Descacharrar. El mosquito Aedes aegypti es principalmente doméstico. Piden eliminar los recipientes que puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos en las viviendas. Cambiar a diario el agua de recipientes como floreros o de plantas en agua y limpiar bien sus bordes, porque allí es donde quedan pegados los huevos de mosquitos.

Síntomas. Si el paciente tiene fiebre alta, malestar general, dolor articular y/o muscular, con o sin erupción muscular, se recomienda concurrir a un centro de salud para una consulta. Piden a las personas que no se automediquen.

Fuente: La Voz del Interior