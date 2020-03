"Esta guerra es diferente, la tenemos que vencer todos juntos", aseguró una sanfrancisqueña que vive en Italia

Marisel Bovero es una sanfrancisqueña que se encuentra viviendo, desde hace 7 meses, en Pinerolo, Italia, el segundo país con más contagiados de coronavirus en el mundo. Desde allí, dialogó con El Periódico y contó cómo se vive la pandemia en el país europeo más afectado que, por fortuna, está viendo disminuir desde hace unos días las cifras de muertos por la enfermedad provocada por el virus.

Previo a explicar la situación, Bovero informó que Pinerolo es una ciudad de la provincia de Torino, de 35900 habitantes, con un polo industrial importante en la región. Además de San Francisco, está hermanada con Gap en Francia, Traunstein en Alemania y Derventa en Bosnia Herzegovina.

"A hoy (por el lunes) hay 63927 contagiados, 4789 más que ayer, y 6077 muertos, 601 más que ayer. Lombardía es la zona con más muertos, con 3700. Es la zona más poblada de Italia con 10 millones de habitantes, íntimamente relacionada tanto industrial y comercialmente con China. Se cree que ésta es la principal causa de la entrada del virus, aparte de la gran colectividad oriental en esta zona", comentó Bovero.

La mujer recordó que la cuarentena en Italia se inició el 10 de marzo, pero que el 24 de febrero ya se habían suspendido las clases en las escuelas. "Actualmente fueron suspendidas todas las actividades industriales y sólo funcionan las de servicio o producción de alimentos y de primera necesidad. Ferrari y Fiat anunciaron la incorporación de su personal técnico para ayudar en la fabricación de los respiradores artificiales ya que sólo hay una fabrica en todo el país y fue aumentada en un 500% la fabricación de estos aparatos. Todo el sistema sanitario de Bergamo está superpoblado y con faltantes de insumos. El cementerio está colapsado, tuvieron que vaciar la capilla interna para alojar los cajones por falta de espacio, los traslados los hace el ejército por falta de medios de transporte. Los distintos pueblos cerca de Bergamo están custodiados por tropas del ejército como si fuera una zona de guerra, nadie entra ni sale de las zonas rojas", describió.

Entre lo malo, Bovero, como el resto del país, ven con buenos ojos la baja en la cantidad de muertos desde hace unos días. "Después de 12 días consecutivos con récords de muertos, 793 muertos sólo el sábado, este lunes fue el segundo que fue en baja, con 651 el domingo y 601 el lunes", contó.

"Es muy triste, no hay nadie en las calles"

A Pinerolo, la mujer la describe como una ciudad "muy tranquila", de esas en las que se puede caminar por la calle "sin miedo": "Cuando yo llegué, hace siete meses, era una ciudad muy tranquila. Hay mucha cantidad de ancianos viviendo en esta ciudad como así chicos que van al colegio. Los más grandes van a Torino a las universidades porque acá no hay. Pinerolo se conecta muchísimo con Torino y con Milán y hay algunos que van a estudiar ahí".

"Cuando llegamos acá, si bien es una ciudad chica, tiene de todo. Es tranquila, pero de pronto es como la nada misma, es todo muy triste, muy desolado, no hay nadie en las calles. Hay mucho respeto, sólo están abriendo los supermercados y las farmacias, todos con su barbijo y sus guantes. Lo demás está todo suspendido. Es como haber venido de otro lugar y caer en la nada misma, eso es lo que siento", describió.







Acto seguido sostuvo: "Entre todas las cosas que se cerraron también los funerales se dejaron de hacer por los contagios. Ni siquiera podés despedir a tus familiares porque no te lo permiten. Vienen a tu casa o al hospital, retiran el cuerpo y no podés ir a las salas, sólo los familiares y uno por vez, y nadie más, es muy triste. Está constantemente la Policía por las calles, tenés que tener un permiso para circular, diciendo que vas a tu trabajo o a tu casa porque sino te hacen una multa de 206 euros para arriba si no tenés ningún justificativo para estar en la calle. Como acá hay muchos departamentos y gente que tiene animales, solamente pueden pasearlos debajo de sus casas y no ir a lo parques. Incluso salir a correr o caminar también está prohibido".

Pese a ello, aseguró tener fe y pidió conciencia. "Ruego a Dios que esto se solucione, que la gente tome conciencia, que se cuiden, que no tengan miedo, que esto es como una guerra pero distinta. Últimamente estábamos pasando una guerra de uno contra el otro, mucha maldad, mucha injusticia, la mentira, la locura, todo lo que estuvimos viviendo todos estos años ha sido una guerra porque era quién llegaba primero, quién tenía el mejor auto, quién tenía la mejor ropa, quién era la más bella, las más flaca, quién tenía más poder, la soberbia, todo eso para mí es como una guerra. Pero esta guerra es diferente, porque la tenemos que vencer todos juntos y esa es la forma, todos juntos luchando por una misma causa", aseveró.



Marisel, tiempo atrás, en el centro de Pinerolo, hoy un "desierto".