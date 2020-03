"Acá hay mucho miedo", aseguró sanfrancisqueño que vive en Italia

Gastón Ruppen (34), el chef sanfrancisqueño que vive en Italia y que filmó un video que se viralizó en donde intenta concientizar sobre la importancia de la cuarentena, dialogó con El Periódico.

Oriundo de San Francisco, vivió siete años en Italia, volvió a Argentina otros diez y regresó al país europeo por trabajo. Actualmente viviendo en Pozzallo, al sur de Italia, en la isla de Sicilia, contó cómo es el panorama ante el avance del coronavirus que sólo este domingo dejó 651 víctimas mortales.

"Gracias a Dios es la zona menos golpeada hasta el momento. En la isla se habla de 400 infectados y sólo cuatro muertos, pero el resto de Italia está de terror y parece que se viene para la isla ahora por una gran fuga de gente del norte hacia la isla hace unos diez días, esperemos que no", expresó Ruppen.

El sanfrancisqueño explicó que filmó el video "para que la gente recapacite" sobre lo que se está viviendo en Italia y "para que se encierre en su casa". "Acá hay mucho miedo. La gente de acá dice que les hace acordar a los tiempos de guerra", comparó.

Sobre cómo lleva el aislamiento, detalló: "Es quedarnos lo más que podemos en casa. Salir sólo uno del grupo familiar, si es de extrema necesidad, sólo para abastecernos de alimentos o farmacia y basta. Ya está faltando mercadería y medicamentos ni hablar. Es levantarse y no querer salir afuera por miedo a contagiarte. Es esperar el milagro de que digan que no hay contagios hoy, pero cada día aumenta y se multiplica".

Ruppen lamentó que el gobierno italiano no advirtiera la situación a tiempo, a diferencia de lo que sucede en Argentina. "Allá tienen la oportunidad de que las muertes sean menos que acá pero únicamente si la gente escucha", opinó.

Y sumó: "Pensemos en nuestros abuelos, hijos y hermanos. No sólo se contagia uno, sino que uno puede perjudicar a quien más ama. Yo tengo a mis dos pequeños hijos allá y tuve la oportunidad de irme, pero prefiero quedarme acá hasta que todo pase. No sé si estoy o no enfermo, por ahora no, pero si lo estaba ocasionaba un daño a quienes más amo. Me quedo acá para enfrentarlo y que ellos estén bien. Solo pido que el que está allá se cuide y haga un esfuerzo antes de que sea demasiado tarde como nos pasó acá. Nada más, lo digo sinceramente y con una tristeza tremenda".