Almaceneros locales cuentan cómo compran los vecinos en cuarentena

Distintos comerciantes de San Francisco, propietarios de kioscos y despensas, advierten, por estos días, menos movimiento de clientes teniendo en cuenta el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado a nivel nacional ante el avance del coronavirus. En ese sentido cuentan cómo es el comportamiento de quiénes se llegan a abastecerse.

Gabriela Pattavina, propietaria de una despensa en barrio Vélez Sarsfield, aseguró que bajaron las ventas pero que las que se concretan son por montos mayores que los habituales.

"Se nota que viene menos gente, pero la gente que viene está gastando más de lo que gastaría habitualmente. Una persona que normalmente viene y en el día te gasta 200 o 300 pesos, ahora viene y gasta 600 u 800", ejemplificó.

Acto seguido agregó: "Con respeto a las ventas bajó la cantidad de gente, pero la gente que sigue viniendo gasta más. Entonces como que se mantiene en cierto punto, hay días que un poco más, hay días que un poco menos. El viernes vendimos mucho más de lo que vendemos normalmente, ayer domingo mucho menos, entonces se equipara un poco al faltar gente con lo que gastan de más los otros".

Sobre lo que compran, afirmó que principalmente llevan artículos de limpieza y eligen productos de marca, no sueltos. También alimentos de consumo diario: "La mayoría compra las cosas diarias: el pan, la crema, el fiambre para hacer de comer. Pero no vi muchos casos de que se compren tres o cuatro paquetes de fideos, compran para el día. Son muy pocos los que vinieron a hacer una compra grande para no salir en toda la semana. Y después tenés el que viene a la mañana y compra una rosquita, que viene a las dos horas y te compra la gaseosa, y que viene a las dos horas y compra papas. Ni siquiera hacen una sola compra en el día, vienen a cada rato. No sé cómo será en otros barrios pero acá se ve muy poco eso de 'guárdense y métanse adentro. Recién hoy pasó un móvil de la Municipalidad que le tocó bocina a un cliente que justo estaba llegando al negocio, porque estamos atendiendo por la ventana, no dejamos pasar más a la gente adentro, y después como vieron que venía al negocio no le dijeron nada".

Según su experiencia, pocas personas respetan la cuarentena. "El 'quédense en su casa y vayan una vez por semana' lo cumple muy poca gente. La gente antes venía siete veces al día. Ahora viene cinco. Tampoco es que se guardan demasiado. Lo que yo veo es que la gente grande, factor de riesgo, que se supone que no tiene que salir y que tiene que mandar a alguien que le haga los mandados, viene lo mismo, tres o cuatro veces al día. Te dicen 'hay que cuidarse', pero siguen dando vueltas en la calle. Los ves que vienen a comprar acá, que se cruzan a charlar con uno, que se cruzan a charlar con otro. No se está cumpliendo, no se respeta mucho eso", reveló.

El comercio, que habitualmente abre sus puertas de 8 a 23, desde hoy atenderá de 8 a 18, de corrido, a raíz de las disposiciones municipales. "Nosotros tomamos nuestras precauciones de atender por la ventana. Estamos permanentemente con el alcohol, la lavandina, el lavado de manos, pero por parte del barrio en la zona que estamos no se vio mucha diferencia", finalizó Gabriela.

Revistas, cigarrillos y juegos

Diego Peralta, dueño de otro kiosco en barrio Roca, coincidió en que bajaron las ventas. "En general, sacando lo que pasó el viernes que fue el día en que la gente no sabía como reaccionar, esto era muy nuevo, del sábado en adelante no se ve nada de movimiento o muy poco. La verdad acá lo que se ve pasar es un auto o una moto con una sola persona. No hay nadie paseando. Acá en mi kiosco entra la gente de a uno, no viene nadie de a dos o con chicos, salvo algún caso muy puntual. Y cuando se junta gente, espera afuera. En eso la tienen bien clara, creo que está entendiendo", sostuvo.

Peralta agregó que las ventas disminuyeron: "Obviamente las ventas han bajado, pero el que viene a comprar se lleva cosas puntuales. Se venden muchas revistas, cigarrillos, revistas de juego. También se hacen muchas cargas de DirecTV y cargas telefónicas. Y también se hacen muchas impresiones, vienen muchas mamás a imprimir los trabajos que les envían las maestras".

"En general, el que viene a comprar se lleva dos atados de cigarrillos, el que viene a hacer una carga, antes a lo mejor te cargaba 100 pesos, ahora te carga 200 o 300 pesos. El que viene a cargar DirecTV antes de cargaba el mínimo, ahora te carga para 15 días. La gente entiende y sale lo mínimo al kiosco, no como antes que venía dos o tres veces por día, ahora los ves cada dos o tres días. Los horarios los tenemos restringidos, y ahora con lo que salió de la Municipalidad vamos a atender hasta las 18", sumó.

Muchos útiles







Por su parte Mariano Medina, al frente de un kiosco ubicado sobre Camino Interprovincial, contó el panorama que se vive por su zona: "Me parece que el movimiento de la gente fue de mayor a menor. Conforme fueron pasando los días se fue tranquilizando el movimiento de la gente. Las compras grandes me parecen que las hacen en el súper y a mí me vienen a comprar lo que se olvidaron en el súper o lo que se les terminó en el momento, como yerba, azúcar, vinagre, alguna gaseosa".

Asimismo, el comercio vendió muchos útiles escolares: "Lo que estuve vendiendo mucho son útiles, porque me vienen a imprimir todos los trabajos que les dan las maestras. Compran cuadernos, lápices de colores para hacer ejercicios o dibujar. He vendido muchos mazos de cartas. La gente se ve que se pone a jugar para pasar el tiempo, algunos juegos de entretenimientos, libros para pintar, entonces llevan fibras o colores para los más chicos".

Por disposición municipal el comercio abrirá hoy de 7 a 18. De todas maneras, Medina adelantó: "Noto que hoy hay menos gente circulando, pero es feriado, hoy va a venir menos gente que los días anteriores".