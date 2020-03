San Francisco: no permiten el ingreso a quienes no tengan residencia o no puedan justificarlo

La Municipalidad informó que se aumentaron los operativos. Los colectivos que llegan de países de riesgo no pueden ingresar a la Terminal y son controlados en el cruce de rutas 19 y 158. También se controlan comercios.

La Municipalidad de San Francisco, en el marco de los controles vehiculares en los distintos puntos de acceso a la ciudad con el fin de evitar la propagación del coronavirus, informó que al menos hasta el 24 de marzo se intensificarán los controles para el ingreso al área urbana y que no se podrá ingresar sin tener residencia o justificación.

Los operativos se realizan de manera conjunta entre Policía Municipal, Policía de la provincia de Córdoba, Gendarmería Nacional Argentina Policía Federal Argentina, y son coordinados por el municipio. .



Ayer sábado 21 de marzo, se montaron operativos en los diferentes accesos a laciudad; uno de ellos ubicado en jurisdicción de la localidad de Josefina -a la altura del desvío de la circunvalación con la autovía N° 19- por parte de Gendarmería Nacional.

Otro se encontraba apostado en el acceso norte a San Francisco-a la altura de El Maná-, del cual formaron parte Policía Federal y Policía Municipal; y un tercero en el cruce de las rutas nacionales 19 y 158, a cargo de Policía Caminera de la provincia de Córdoba.

En horas de la tarde, personal de Gendarmería pasó a efectuar controles dentro del ejido urbano de la ciudad, por lo que Policía Municipal se hizo cargo del acceso este, a la altura del camino interprovincial.

Hoy domingo 22, el lunes 23 y martes 24 de marzo continuarán los controles de la misma manera en la que se dispuso ayer por la tarde, según lo informado por el Gobierno municipal.

Asimismo, se controla a aquellos colectivos que arriban a la ciudad, sobre todo a los provenientes de los lugares de mayor circulación del virus (en su mayoría vienen desde Brasil). A los mismos no se les permite el arribo a la terminal de ómnibus, por lo que se los desvía hasta el cruce de rutas 19 y 158, donde los pasajeros cuyo destino sea San Francisco deben esperar a algún familiar que los busque y luego llevar a cabo ambos la correspondiente cuarentena. Quienes no son de nuestra ciudad continuarán su viaje posteriormente.







¿Qué se controla?

Durante los mismos, lo primero que se verifica es la residencia o motivo de ingreso a la ciudad de los ocupantes de los vehículos. No se permite ingresar a la ciudad a quienes no sean residentes o no puedan justificar su ingreso.

"Una vez constatados esos datos, a quienes ingresen a San Francisco y provengan de zona considerada de riesgo o de altos niveles de circulación de coronavirus se le controla la temperatura; si tiene más de 38.5° la ambulancia sanitaria lo traslada al Hospital Regional J. B. Iturraspe, caso contrario se los instruye para realizar la cuarentena en su domicilio", explicaron desde la Municipalidad.

En cada puesto de control en los accesos se encuentra montado un puesto sanitario dependiente de la Secretaría de Salud municipal, quienes tiene a su cargo la toma de temperatura de aquellos que ingresan a la ciudad.

Las personas que no tengan intenciones de ingresar a San Francisco continúan su viaje por aquellas vías que rodean la ciudad.







En los comercios

También se llevan a cabo controles en comercios de nuestra ciudad por parte de la División de Control Alimentario y del Departamento de Policía Municipal para observar el cumplimiento de las medidas dispuestas, es decir que solo abran sus puertas aquellos que tengan permitido hacerlo por decreto presidencial, y que a su vez se cumplan los requerimientos necesarios. "Aquellos comercios que no se hallen habilitados para trabajar durante la cuarentena obligatoria, se procede a su clausura y posterior denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal", aclararon desde la Municipalidad.

Los operativos, tanto vehicular como a los comercios y vecinos que circulan dentro del ejido urbano, se efectúan con la supervisión del intendente Ignacio García Aresca.

"Desde la Municipalidad de San Francisco valoramos y destacamos el trabajo denodado de los distintos partícipes que intervienen para afrontar entre todos esta compleja situación, especialmente al personal sanitario público y privado de nuestra ciudad, al personal de las distintas áreas del municipio, a aquellos vecinos responsables que respetan la cuarentena obligatoria y a quienes denuncian a los que no lo hacen. También queremos reconocer a los agentes de las distintas fuerzas de seguridad, ya que gracias a su presencia en nuestra ciudad es posible realizar la logística para montar los operativos", concluyeron.