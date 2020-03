Dudas en la cuarentena: ¿cuáles son las salidas que se pueden hacer?

Repasamos algunas preguntas comunes sobre qué está permitido en cuarentena y qué no. Si tenés dudas sobre algo que tengas que hacer, dejanos la consulta en los comentarios o mensaje y trataremos de obtener una respuesta de las autoridades.

Cuidar adultos mayores que necesitan asistencia, llevar la ropa a lavar y sacar la basura, son parte de las excepciones que se desprenden del Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Alberto Fernández que definió los alcances del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto el jueves por la noche para enfrentar la pandemia de coronavirus, informaron fuentes oficiales.

A continuación se detallan algunas respuestas ante consultas y dudas frecuentes sobre qué actividades se pueden hacer y cuáles no. Los trabajos y actividades exceptuadas por la cuarentena, si bien siguiendo las restricciones, pueden consultarse además en este enlace y también en este otro.

-Mi padre/madre necesita recibir asistencia en su domicilio, ¿será posible en este nuevo contexto?

Sí, las personas que deban asistir a otras con discapacidad y familiares que necesitan brindar asistencia a mayores, niños, niñas y adolescentes quedarán exceptuadas de la norma.

-¿Cómo accedo a los servicios alimentarios de las escuelas públicas?

En Córdoba, el Gobierno decidió que las raciones alimentarias se entregarán en "viandas" o módulos a los alumnos, alumnas y/o sus padres que concurran a retirarlas en cada establecimiento educativo, para que puedan consumirlas en sus hogares en lugar de hacerlo en los comedores escolares. El módulo alimentario se entregará en el horario de que va de 11:30 a 12:00 horas según cada establecimiento.

En Ciudad de Buenos Aires, las familias deben acercarse a las escuelas en turnos asignados para retirar la comida que les corresponde.

En la provincia de Buenos Aires la entrega de viandas se reemplazó por un bolsón de alimentos con provisiones estimadas para el 31 de marzo. En las jurisdicciones donde aún no se repartieron bolsones, continuarán abiertos los comedores escolares (con dotación mínima de personal) para la entrega de viandas.

En el resto de las provincias la implementación dependerá de cada jurisdicción.

- Soy jubilado, ¿cómo puedo cobrar la jubilación?

Los bancos permanecerán cerrados. Los jubilados que necesiten acceder a su dinero podrán hacerlo a través del cajero automático.

- Tengo un comercio vinculado a la provisión de alimentos/tareas de seguridad, ¿cómo lo demuestro frente a la Policía?

Es importante que las empresas extiendan un certificado a los trabajadores. Lo que prima es la responsabilidad social: que nadie mienta.

- Soy parte de los trabajadores de servicios y actividades declaradas “ esenciales” en la emergencia, ¿puedo ir a trabajar en transporte público?

Sí. Podrás viajar (sentado) en las unidades que circulan para tales fines.

- ¿Puedo andar en bicicleta?

Si estás contemplado dentro del grupo de trabajadores de servicios esenciales sí y la utilizás para trasladarte a cumplirlo, sí.

- ¿Se puede cargar nafta?

Si estás contemplado dentro del grupo de trabajadores de servicios esenciales sí y utilizás el auto para trasladarte.

- ¿Puedo pedir delivery?

Sí, el reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad se continuará realizando.

- ¿Debo sacar la basura?

Sí. La recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos estará garantizada.

- ¿Puedo sacar a pasear al perro?

Sí. Desde Bio Animalis recordaron, siguiendo recomendaciones de OMS, limitarse a pasear “lo estrictamente necesario” en estos días. Si no cuentan con patio, puedes sacarlos a pasear con correa, pero evita estar en la calle y lugares públicos si no es necesario. No debe tomarse como excusa para estar fuera de casa. Realizar paseos más breves que lo habitual y siempre de forma individual, nunca en grupos. Pasear por zonas "poco transitadas".

¿Puedo llevar la ropa a lavar?

Sí.

- Tengo una quinta, ¿puedo ir a pasar la cuarentena allí?

No. La medida exige quedarse donde estamos para evitar la propagación del virus.

- Soy taxista/remisero, ¿puedo trabajar?

Sí. Taxis y remises funcionarán normalmente. Los pasajeros deberán viajar en el asiento de atrás. No se podrá ocupar el asiento del acompañante, para permitir la distancia entre los ocupantes del vehículo y minimizar los riesgos de contagio.

