En vivo online: charla de especialista del Hospital Iturraspe sobre coronavirus y dengue

El jefe de Terapia Intensiva del Hospital Iturraspe, Rodolfo Buffa, ofrecerá este viernes 20 de marzo pasadas las 18 una videconferencia sobre dos graves enfermedades que afectan hoy a nuestro país: dengue y Covid19, la enfermedad que provoca el coronavirus. Previamente, dará una charla para médicos.

La charla podrá seguirse en vivo y en directo a través de internet ingresando en este enlace. Para ingresar hay que descargar una aplicación que se va requerir al ingresar. Luego se puede ingresar nuevamente en ese link o ingresando el enlace: http://my.webconf.me/join/37976441/atbi3317SP

Buffa, médico infectólogo y de larga trayectoria en el nosocomio local, subrayó en una reciente entrevista con El Periódico que si bien los coronavirus son conocidos, el actual es uno nuevo sobre el que todavía no hay tantas precisiones y que además las personas todavía no tienen defensas en su organismo para combatirlo.

El especialista remarcó que todas las medidas que se toman apuntan a retrasar la expansión del virus para que el sistema de salud pueda soportar la cantidad de pacientes que deberá atender. Y que, por ahora, la única medida de la población es cumplir a rajatabla el aislamiento social.

¿Cree que hay conciencia de que estamos ante un virus desconocido y no hay vacunas?

En China manejaron esto con mucha tecnología, con la construcción de un hospital de diez días. Pasó a ser solo un problema de los chinos y medio que nos olvidamos. Pero se trasladó la epidemia a occidente, que es el movimiento que hacen estos virus. Aparentemente en Europa no se le prestó atención a lo que en un primer momento se dijo del virus, que tiene un poder de penetración alto pero que no sabemos muy bien cuál es el rol que cumplen los portadores asintomáticos y los incubadores lentos. El virus tiene la capacidad más allá de transmitirse por gotas, lo que sabemos, también por el toque, por quedar en superficies inanimadas que no sabemos hasta cuándo, pasando de persona en persona. Ya es conocido el coronavirus, pero este vendría a ser un nuevo integrante de la familia. Y resulta ser distinto al resto y no sabemos bien qué hace. Frente al nuevo virus ninguno de nosotros tiene las defensas correspondientes.

¿Cuál es el problema de eso?

Lo que aparentemente hace el virus es entrar al organismo y depende de las características de este le va a producir una enfermedad mayor o menor. A la mayoría parece que le va a producir una menor. Pero hay un grupo que la va a pasar muy mal y se puede morir, son los mismos que se ven afectados por gripe estacional de cada año y la gripe A de 2009. Pero acá no sabemos todavía quiénes son todos los enfermos y portadores, entonces se pide hacer un aislamiento comunitario, que significa que no nos encontremos, no nos veamos, porque el virus se la arregla para ir pasando de uno a otro por más que nos toquemos o nos encontremos poco. No es una medida para que virus no entre, sino para que le cueste más entrar.

Es decir, retrasar su expansión entre la gente.

Claro, si uno retrasa la forma en el que virus entra nos permite armarnos un poco más. Tanto en inmunidad, aquello que podamos en general hacer más defensas naturalmente vamos a tener el tiempo para hacerle un corralito al virus y que no se desparrame a sus anchas. Te cuento una experiencia. Con mi mujer ya no fuimos al gimnasio pero salimos a caminar el lunes a la noche pasado. Y cuando salimos nos dimos cuenta de que todos pensaban igual y en un momento éramos muchas personas. Por eso, como en España e Italia, hay que quedarse en casa el mayor tiempo posible, salir solamente para hacer lo indispensable.

Para crear esa inmunidad colectiva, ¿hace falta que la cantidad de contagios sea alta?

Depende de la cantidad de personas que portan el virus. Si tenés uno solo y ese se encuentra con poca gente y de a poco, es probable que esa poca gente haga la inmunidad. La inmunidad es más lenta de aparecer que la forma en que el virus se replica. El virus es más rápido, lo que tarda el virus en cinco días el organismo necesita no menos de 15 a 21 días para producir anticuerpos.

¿Por ahora el aislamiento es la única manera al no haber vacuna?

No hay otra forma, por eso se toma una conducta milenaria, la que se usó para terminar con la peste bubónica de la famosa cuarentena. La cuarentena viene de 40, se descubrió esta medida epidemiológica cuando los italianos tenían la peste bubónica, el germen de ésta dura 39 días y por eso tenías 40 días de aislamiento.

¿Este virus parece estar demostrando que se replica más rápido que la gripe estacional y que tiene una tasa de mortalidad mayor?

Al no tener ninguna inmunidad, así sea pariente con los demás coronavirus, pareciera que puede replicarse rápido y sin barreras. La tasa de letalidad depende de los países, es distinta, oscila en los mejor de los casos al 1,6 por ciento al peor que va entre 5 y 6 por ciento. Y hay que ver a quién mata más fácilmente: a diferencia de la gripe de 2009 no afectaría tanto a las mujeres embarazadas. Pero sí parece lastimar a quienes tienen antecedentes de otras enfermedades como pulmonares, cirróticos, en hemodiálisis, inmunosuprimidos, con cáncer, diabéticos severos, cardiópatas severos, y los mayores de edad.

En el caso de que se descontrole, ¿qué pasaría si se llega a una cantidad de enfermos muy alta al mismo tiempo?

Es probable que este virus al final del partido no llegue a reunir la cantidad de muertos que tiene una gripe estacional, eso no lo sabemos. Pero el problema de tener un virus nuevo en un lugar donde no hay defensa es que se comporta como la famosa bomba de bioterrorismo, que aclaro que no estoy diciendo que sea eso. Pero si mañana tiran una bomba con un virus, habría muchas víctimas todas juntas que no podés asisitir del mismo modo. El peor impacto es lo que no podés atender. En Europa de la noche a la mañana entraron diez veces más personas a los hospitales que todos los días. Esto es lo que se quiere mitigar acá, la contención, buscando el tiempo para armar eso. Si lográs disminuir por lo menos ocho veces el movimiento de la gente das tiempo para que el sistema de salud se arme. Nadie dice que no va a pasar nada, pero una cosa es estar mal y poder asistirte con una cama y otra es que nadie pueda hacerlo. Y no hay que olvidarse del dengue, porque también estamos metidos en el brote. Son dos cosas juntas.

¿Los casos de coronavirus que ya tenemos son muchos más que los confirmados?

Los números de una epidemia se manejan con los casos confirmados. Para determinar si el virus tiene la circulación sostenida, que viene a ser la comunitaria, eso se maneja con casos confirmados. Existe un factor de amplificación, que todavía no está calculado en Argentina, donde diga que por cada caso confirmado sé que hay tanta cantidad de portadores. Todavía no lo tenemos. Las medidas del Gobierno no están bajo una suposición, se basan en la experiencia publicada por organizaciones como la OMS, la OPS o la Sociedad Argentina de Infectología.