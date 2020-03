"Trabajo en el patio de mi casa, tengo algunos elementos", contó Braian Camisassa

Pese a la cuarentena, los planteles profesionales deben seguir una rutina estricta de trabajo para no perder el ritmo. Braian Camisassa, jugador de Sportivo Belgrano, contó cómo atraviesa esta extraña situación de entrenar solo y en su casa.

Esta semana se paralizó el fútbol en Argentina, con él se suspendieron los entrenamientos de todas las divisiones y Sportivo Belgrano no fue la excepción. El plantel de la "verde" ya trabaja con rutinas armadas por el cuerpo técnico y el PF Fernando Yabale para no perder el ritmo y seguir en actividad.

En este caso, el defensor Braian Camisassa (22) contó cómo atraviesa esta extraña situación de entrenar solo y en su casa."Yo por mi parte tengo algunos elementos en mi casa para trabajar, y lo que no tengo siempre encuentro algo casero para suplantarlo. El profe nos paso trabajos por teléfono, es una carpeta con ejercicios que tengo que hacer todos los días, todos con imágenes donde te explica los tiempos de trabajo y de pausa. Por lo general son trabajos de coordinación, salto, fuerza y transferencia", explicó.

"Tengo un patio no muy grande, pero puedo hacer las transferencias con velocidad y algunos circuitos", dijo Braian.

"Los trabajos de transferencia, que requieren una distancia más larga, yo los hago en la esquina de mi casa. Tengo una cuadra larga de calle de tierra y es poco transitada, ahí aprovecho para hacer la parte de velocidad y los tramos más largos. Hoy, por ejemplo, tengo que hacer unos tramos largos con pasadas de velocidad, trote y alargue", indicó el jugador.

Camisassa entrena en el patio de su casa junto a sus mascotas. "Se complica con eso también", contó entre risas.

Camisassa contó que dispone de algunos elementos para trabajar en su casa.

Un cambio de vida, por un tiempo

Por otro lado, el joven sanfrancisqueño indicó que el 'encierro' se hace complicado al no poder compartir momentos con los compañeros del plantel, sin embargo siguen todos en contacto. "Se hace aburrido mas que todo. Muchas cosas no podes hacer, no podés visitar a los compañeros, tomar unos mates. Estás casi todo el dia con el teléfono o entreteniendote con lo que puedas", señaló.

"Antes iba a visitar a los compañeros, iba al gimnasio y con eso podía entrenar más y más cómodo. Ahora entreno en casa o charlo con los chicos por teléfono", sostuvo.

"Con la familia lo llevamos bien, en casa y sin poder hacer muchas cosas, compartiendo mates y charlas. Esto sirve también para conocerse un poco más con la familia", concluyó.