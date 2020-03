Otra vez, intentaron robar en el club La Hidráulica

Tras siete robos ininterrumpidos en el club de baby Infantil Xeneize -club colindante-, sumado a la rotura de candados y puertas de utilería y vestuarios del pasado martes, este miércoles volvieron a causar destrozos en el club La Hidráulica.

Aprovechando el cese de actividades dispuesto por las autoridades sanitarias, en horas de la tarde de este miércoles ingresaron al predio del club de Frontera con fines de robo: rompieron la puerta de la utilería pero no lograron llevarse nada ya que no pudieron romper la reja.

"Ayer estuvieron los herreros trabajando, implementamos un sistema de seguridad reforzado con la reja abulonada a la pared y pusimos candados nuevos. Hoy a la tarde, cuando salí de trabajar, me fui para el club para ver cómo estaba todo y me encontré con que volvieron a romper los candados: abrieron la puerta de chapa de la utilería pero no la reja y quisieron sacar algunas cosas", explicó Marcos Villanueva, presidente del club.

"Teníamos los trineos con los que los jugadores hacen los trabajos de fuerza y las pesas, pero eso no pasa por la reja así que no se lo pudieron llevar. Así estamos", lamentó.

Es el noveno robo (o intento de robo) ocurrido en 13 días en el sector y en dos clubes colindantes: Infantil Xeneize y La Hidráulica. Los presidentes de ambas instituciones Raúl Guevara y Marcos Villanueva piden solidaridad y reclaman que la Policía, al menos, intensifique los patrullajes en la zona.