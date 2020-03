Un guionista de Los Simpson se refirió a la predicción sobre el coronavirus

Desde que se desató la alerta mundial por el coronavirus, han circulado reflexiones y recomendaciones al respecto. También ha circulado el humor y los memes, e incluso desopilantes teorías conspirativas sobre el virus.

Por supuesto, como en otros hechos de importancia pública, no podía faltar la supuesta predicción de Los Simpson. Alguien empezó a hacer circular que la popular serie animada había adelantado la pandemia y se hizo viral.

Supuestamente, es en el episodio de 1993, Marge in chains, donde se da una trama muy similar a la actual: Homero recibe un paquete de Japón y termina infectado con una misteriosa gripe cuyo origen es un empleado que tose sobre el envío. Springfield entera se contagia y la vida normal de la ciudad se ve impedida.



Aunque en este caso el virus proviene de Japón y no de China, fue suficiente la cercanía entre ambos países asiáticos para que fans de la serie encontraran las similitudes y las usaran para hacer bromas sobre la “predicción”.

Ahora, salió a hablar Bill Oakley, uno de los guionistas del episodio, entrevistado por The Hollywood Reporter. Muy enojado, el escritor dijo que no se le había ocurrido comparar el capítulo con lo que está ocurriendo hasta que vió los memes circulando en internet, y aclaró que no hay ninguna relación entre ambas cosas.



También se mostró totalmente en contra de darle a ese capítulo de la serie un uso que pudiera fomentar actitudes xenófobas hacia los ciudadanos chinos o incluso de otros países asiáticos. Es una “idea terrible” que alguien se la “apropie” para eso, manifestó.

Además, Oakley dijo que no le gusta que se use “con fines nefastos” y que “en términos de tratar de culpar a Asia” le parecía “asquerosa” la comparación.



Oakley señaló que la gente se estaba “apropiando de mala manera” del capítulo para hacer parecer al coronavirus como “un complot asiático”.

El escritor dijo que la serie logra “predecir” porque se basa en cosas que pasaron ya en la historia, que se repite a sí misma, pero que todo es casualidad. Explicó que parte de la idea del capítulo se basó en otra epidemia, la de la “fiebre de Hong Kong” de 1968, de la que él recordaba haber visto noticias cuando era niño.

Por otro lado, resaltó que la idea de que un virus viaje en una caja de un paquete desde Japón a Estados Unidos, como ocurre en el episodio, era “absurda”, y que justamente lo hicieron así para que a la gente le resultara divertido y no la asustara.

