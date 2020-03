Cómo seguirá el tiempo en San Francisco

La lluvia de este martes trajo alivio a San Francisco y la región tras los intensos días de calor sucedidos en las últimas semanas. Este martes, hasta las 19.30, se registró la caída de más de 40 milímetros de agua y se espera que la lluvia cese alrededor de la medianoche, informó Roberto Bohn, responsable de la Estación Meteorológica de la UTN.

"Hay que ver como evoluciona, pero pasada la medianoche cesaría la lluvia. Ningún hidroestimador estimaba esto", indicó.

Bohn explicó también que este miércoles se espera un día fresco y sin lluvias. "Se estima un día nublado con vientos suaves del sudeste, con 15º C de mínima y una máxima de 26º C dependiendo si se asoma el sol o no, pero va a haber vientos del componente sur así que va a estar fresco todavía", señaló.

Pronóstico

Miércoles | Mínima: 15º Máxima: 26º (Algo nublado)

Jueves | Mínima: 13º Máxima: 29º (Algo nublado)

Viernes | Mínima: 13º Máxima: 28º (Algo nublado)

Sábado | Mínima: 14º Máxima: 29º (Algo nublado)

Domingo | Mínima: 16º Máxima: 30º (Despejado)

Con información del Servicio Meteorológico Nacional