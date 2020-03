Para seguir entrenando: a través de whatsapp, los clubes envían ejercicios para los más chicos

Ante la imposibilidad de desarrollar actividades deportivas en conjunto, y para colaborar con las medidas preventivas por el coronavirus, varias instituciones decidieron enviar material a través de whatsapp para que los más chicos sigan entrenando en casa y realicen ejercicios en familia.

En el caso del Centro Integral de Judo Alfredo Acosta se plantearon varios desafíos que tuvieron una gran respuesta por parte de los alumnos y de la familia en general. Acosta explicó que fue una idea para mantener ocupados, pero sobre todo motivados con el deporte a los más pequeños.

"Yo tengo contacto con profes de España, ellos lo están sufriendo más y nosotros íbamos a tomar la determinación de limitar los grupos de trabajo, pero cuando se suspendió todo tuvimos que cambiar y surgió esta idea", contó Acosta.

"Mandamos actividades todos los días: ejercicios, parte teórica, preguntas y juegos con respecto al judo. Les pido que busquen información de cosas puntuales en internet para que lean y ocupen el día. No debe ser fácil para los chicos y menos para los papás, al principio están contentos pero despùés se aburren", indicó.

Se suman también los padres

Dentro de las actividades propuestas, también hay ejercicios físicos para realizar en casa. "Uno lo hace como un juego y se prendieron, además se prendieron los padres también, entonces ya para mañana metemos ejercicios de coordinacion motora para trabajar junto con los padres, porque también ellos encuentran un momento para divertirse junto a los hijos haciendo actividad física", señaló Acosta.

"Tengo 50 alumnos y empezamos con esto el lunes. Ya se sumaron más de 25 y en la semana se quieren sumar todos, los más grandes, el grupo de defensa personal también quiere hacer algo similar y los grupos familiares", dijo Acosta.

"Se filman, me pasan los videos. Es algo para contribuir, para que el chico siga moviéndose y no se desconecte con el judo porque no están en vacaciones. Nosotros arrancamos en febrero con los más grandes, pero los más chicos arrancaron en marzo y en una semana ya tuvieron que dejar, se desmotivan y después retomar de nuevo cuando pasa mucho tiempo es complicado", sostuvo.

En tanto, Acosta explicó también que esta modalidad también le sirve a él como entrenador para trabajar con nuevas estrategias pedagógicas. "Entre ellos compiten a ver quien hace más y de esa forma se van motivando como competencia grupal. Ahora vamos a hacer juegos cognitivos y quiero reactivar el canal de YouTube para hacer clases interactivas on line y dejarles tutoriales", señaló. "A mi me cuesta un montón la tecnología, pero le vamos agarrando la mano", contó entre risas.

"Los papás se divierten y les gusta mucho, me ha dado un buen resultado y me pone contento que la familia acepte estas cosas. La gente apoya y se divierte, eso es lo interesante", concluyó.

En Savio también hay actividades y se concientiza sobre el coronavirus

Por otro lado, el club de baby fútbol General Savio también optó por enviar material de trabajo a sus jugadores a través de whatsapp. Gustavo Gieco explicó que las actividades se envían los días de entrenamiento con distintos niveles de dificultad para las categorías no puntuables y para los más grandes también.







En formato PDF, los entrenadores enviaron esta semana tareas con figuras de distintos tamaños, laberintos, imágenes para colorear, todo alusivo con el fútbol y el deporte. Además, realizaron un ingenioso juego con acciones de prevención para con el coronavirus.