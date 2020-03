Le dispararon a remisero para robarle

Un remisero fue víctima, esta mañana, de un intento de asalto a mano armada en José Teobaldo e Italia, en barrio San Cayetano.

Mariano Cortez, el damnificado, contó en diálogo con El Periódico que el hecho tuvo lugar cerca de las 6.20 cuando volvía de trabajar. "Salía de trabajar a las 6.20, venía por Teobaldo, cuando llego a Italia veo dos motos que venían por el medio de la calle. Freno, porque no sabía para donde iban a doblar y cuando freno, a cinco metros mío, antes de llegar al auto, se bajan tres, porque iban tres en una moto y dos en otra, y dos sacan armas y me piden que me baje del auto. Cuando veo eso les digo que no dispararan, pongo primero, me agacho y acelero. Ahí ellos me disparan".

Cortez indició que un balazo dio en el parante y el otro en el parabrisas.

Tras ello, lamentó lo ocurrido. "El único trabajo que puedo hacer es este, porque tuve un accidente, cómo hago, no se puede, yo sinceramente, tengo miedo, te sentís indefenso", manifestó.

El asalto es el segundo que sufre en cuatro meses de trabajo como remisero. En la primera oportunidad, cerca de la una de la madrugada, un pasajero le puso un arma en la cabeza y le robó.