Detectaron cinco personas más que no cumplieron la cuarentena y serán denunciadas penalmente

El secretario de Gobierno, Damián Bernarte, confirmó a El Periódico que este martes presentarán cinco nuevas denuncias penales a vecinos que no cumplieron la cuarentena obligatoria en relación al coronavirus: “Este lunes se labraron infracciones y está en trámite luego de la notificación de la falta administrativa la denuncia a cinco vecinos por incumplimiento de la cuarentena impuesta, según lo dispuesto por los decretos de la emergencia sanitaria que rigen hasta el 31 de marzo y las disposiciones a nivel nacional”, explicó.

Los nuevos casos se suman a los dos detectados el fin de semana pasado.

Más casos de aislamiento

Por otra parte, al haberse sumado a Chile y Brasil como "zonas de transmisión sostenida" del coronavirus, se disparó en nuestra ciudad el número de personas en aislamiento, alcanzando unas 170, según muestra el mapa georeferencial con el que trabaja el Gabinete Sanitario municipal. Según se estableció, quienes arriben desde esos países deben cumplir obligatoriamente la cuarentena de 14 días, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

El secretario de Gobierno agregó que las agencias de viajes de San Francisco colaboraron con el municipio en relación a los viajes vendidos y a su vez pidieron información a Migraciones.

Intenso control

Bernarte indicó que tras dictarse el receso administrativo y las medidas a cumplirse para evitar la propagación del virus en nuestra ciudad, este lunes se conformaron tres grupos de inspectores que controlaron durante toda la jornada, en base a las denuncias telefónicas.

“Estamos verificando el estado de situación de comercios y actividades, se resolvió la suspensión de algunas pero notándose alto acatamiento de empresarios de la ciudad, lo que muestra que paulatinamente debemos profundizar tema de la concientización”, remarcó el secretario de Gobierno.

“Visitamos 150 domicilios, la gran mayoría de la información viene del 0800 que puso en marcha la municipalidad. No tenemos un ejército disponible para atender todas las demandas que pueden plantearse pero se hace un trabajo muy esforzado, sin embargo necesitamos que la gente tome conciencia y colabore con nosotros”, pidió.

El costo de las infracciones, cabe aclarar, pueden llegar a las mil unidades de multa, las cuales se calculan según el precio de la nafta súper. Al valor actual, son más de 60 mil pesos. Además, las sanciones pueden ir acompañadas de medidas preventivas como la clausura de un local, la suspensión e incluso hasta la detención de una persona.

Quedarse en casa

Bernarte aprovechó para pedirle a la comunidad que no concurra a lugares públicos. “No son días de vacaciones, necesitamos que la gente por regla se quede en sus domicilios hasta el 31 de marzo, no concurra a los lugares públicos. Necesitamos que el impacto del virus no sea violento, nos tenemos que mover poco, debe haber poca circulación en la ciudad, esto es indispensable para evitar un colapso en el sistema de salud”, señaló.

Desde el municipio crearon el teléfono 0800-444-0071, habilitado para denuncias. En caso de síntomas, quienes lo padecen deben comunicarse al 103, a los servicios de emergencia o al médica de cabecera, pero no salir de la casa.