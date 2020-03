Murió en Arroyito una mujer con dengue

La enfermedad no fue la causa de su deceso, sino una insuficiencia cardíaca a causa de una neumonía. Era oriunda de Balnearia y había sido trasladada a esta localidad para su mejor atención.

Una mujer oriunda de Balnearia, quien padecía de dengue, murió en las últimas horas en Arroyito. La enfermedad no fue la causa de su deceso, sino una insuficiencia cardíaca a causa de una neumonía, motivo por el cual había sido trasladada a esta localidad.

La noticia fue informada por la Municipalidad de Balnearia, desde donde se agregó, además, que los casos confirmados de dengue ya son 96.

La muerte se suma al deceso de un hombre de 87 años que estaba internado en una clínica privada de Marull.

El Dr. Miguel La Furía, del Hospital San José de Balaneria, informó que la curva de contagio se encuentra en una meseta pero insistió en tomar las medidas de prevención necesarias para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

"Seguimos insistiendo en el descacharreo y la colocación de repelente según la indicación del producto. La población no debe relajarse. Es una lucha que no puede tomarse descanso. Teniendo en cuenta la alerta por la pandemia Covid -19 no podemos tomar el riesgo de sumar complicaciones a la situación. Debemos seguir con los protocolos y necesitamos la colaboración ciudadana", pidió el doctor.

Ya son 526 casos confirmados de dengue en Córdoba

Según informa La Voz del Interior, ya se notificaron 526 casos de dengue en la Provincia, con más del 80 por ciento (453) autóctonos. De este total, 206 fueron de Capital y 247 del interior. Los casos importados son 73: 24 de Capital y 48 del interior.

“En una semana, tenemos un aumento del 55 por ciento del total de los casos en la provincia y del 128 por ciento en la Capital”, dijo el ministro de Salud provincial Diego Cardozo, y pidió a los ciudadanos prestar más atención y denunciar posibles focos.

El número marca un fuerte salto en relación a la semana pasada, cuando el Ministerio de Salud provincial confirmó 339 casos de dengue en toda la provincia y como dato salente un importante aumento en la ciudad capital, donde casi se duplicó la cantidad de infectados al pasar de 58 a 112 confirmaciones.