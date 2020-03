El miércoles se decidirá si se suspende el fútbol en Argentina

Los jugadores están decididos en parar la pelota. Este martes hay partido de Copa Argentina y los capitanes están decididos a no jugar. San Lorenzo licenció a Hugo Tocalli por pertenecer al grupo etario con factores de riesgo.

Más allá de las dos reuniones previstas para el miércoles en Superliga y AFA, la chance más concreta es que finalmente se suspenda el fútbol a raíz del coronavirus. La firme postura de los jugadores de querer parar la pelota es lo que llevaría a tomar la determinación.

El propio Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, confirmó en exclusiva con TyC Sports que se respetará su voluntad. Si bien no quiso revelar las charlas que tuvo con los capitanes de los diferentes equipos, aseguró que ya conoce la postura del 90 por ciento de ellos.

"Lo que hay que tomar son decisiones grupales, en conjunto y no salidas individuales. Queremos que todos nos den su mirada. Acá no hay futbolistas de primera o de segunda clase", dijo Marchi.

Las palabras de anoche de Alberto Fernández habían generado alguna incertidumbre sobre la suspensión del fútbol y hasta la dirigencia de los clubes prefiere esperar a los encuentros del miércoles. Sin embargo, todo parece indicar que la decisión de los jugadores será la que se imponga.

En este sentido, cabe señalar que el fútbol argentino es el único en Sudamérica que no suspendió la actividad. Este lunes fue suspendido el fútbol en Bolivia y en Chile, que eran las otras dos competencias que aún continuaban en disputa.

Copa Argentina también. Este martes deberían jugar Independiente y Villa Mitre por Copa Argentina. Al respecto, la posición de los capitanes de ambos equipos (Silvio Romero y Agustín Cocciarini) es de no jugar el partido.

Licencias para mayores de 60 años

Como medida preventiva por la pandemia de coronavirus, el Gobierno estableció que los trabajadores mayores de 60 años deben ser licenciados obligatoriamente por ser considerados "población de riesgo". Esta resolución afecta lógicamente a técnicos, empleados y dirigentes del fútbol argentino pero... ¿se va a cumplir?

Ricardo Zielinski (60, Atlético Tucumán), Julio César Falcioni (63, Banfield, quien dejó atrás además un cáncer de laringe) y Miguel Ángel Russo (63, Boca, superó la misma enfermedad que su colega pero afectado en la próstata) son los tres entrenadores de la Superliga que superan esa franja etaria, pero también hay más casos entre los colaboradores. Lo mismo ocurre en las categorías del Ascenso.

En ese grupo también entra Diego Armando Maradona (59, Gimnasia), pero por sus inconvenientes preexistentes de salud. Otro que está al borde y también se pronunció en contra de la disputa de los partidos es Frank Darío Kudelka (58, Newell's), sin contar a todos los asistentes y allegados.

En este marco, San Lorenzo dio el primer paso. Este lunes, en medio del inicio de la era de Mariano Soso como entrenador, los dirigentes del Ciclón licenciaron a Hugo Tocalli -DT del equipo hasta la victoria del sábado frente a Patronato- y Juan Carlos Rodofile (médico).

¿Y los jugadores? Si bien ninguno evidentemente alcanza dicha edad, lo de Cristian Lucchetti sirve como ejemplo. El arquero de Atlético Tucumán padece diabetes y también entra en la categoría de "población de riesgo". "Mis hijas me pedían que no viajara", afirmó en FM 94.7 previo a la fecha en la que finalmente no jugó por la Copa Superliga porque River resolvió parar.

Según informó Clarín, en Argentina hay 1.387.257 trabajadores registrados mayores de 60 años. "Les vamos a pedir que se queden en sus casas, tranquilos", expresó el presidente Alberto Fernández. ¿Qué harán los clubes al respecto?

