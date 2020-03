Escuelas sin clases: analizan enviar material de trabajo a través de whatsapp

"No son vacaciones. La responsabilidad de los adultos, docentes y papas, es de recibir ese material para garantizar que la trayectoria del estudiante no se interrumpa", señaló Delia Provinciali, responsable de la Secretaría de Educación de la provincia de Córdoba.

Tras la suspensión de las clases, la secretaria de educación de la provincia de Córdoba Delia Provinciali sugirió que desde esta semana se envíe material de trabajo a través de whatsapp con el fin de garantizar la continuidad de los niños en el trayecto educativo. Además, instó a los adultos a entender que "no son vacaciones".

En ese marco, la provincia de Córdoba se adhirió a la medida dictada por el presidente de la nación este domingo y desde la Secretaría de Educación realizaron algunas sugerencias sobre cómo continuará la enseñanza.

Delia Provinciali, explicó que las escuela no tendrán clases hasta el 31 de marzo, sin embargo las instituciones que brindan servicios alimentarios sí permanecerán abiertas.

Por otro lado, también indicó que los maestros y profesores no asisten al establecimiento, pero quedan a disposición del equipo directivo. "Van a ser convocados para pensar estrategias, con el uso de tecnología que habitualmente se trabajan en las escuelas, como enviar actividades a través de whatsapp para no interrumpir trayectorias", sugirió.

"No hay ausentismos en el sentido pleno, los docentes están a disposición en horario reducido, evitando que esté todo el personal junto. Nos interesa que demos prioridad en sentido de que la escuela pueda llegar a la casa. La responsabilidad de adultos, docentes y papas, es de recibir ese material y trabajar juntos con los estudiantes y tener la garantía de que esa trayectoria no se interrumpa bruscamente, sino que a través de la instancia que usemos pueda llegar a los chicos y en casa sigamos trabajando como si estuviéramos en la escuela", dijo Provinciali.

"No son vacaciones"

Además, Provinciali instó a entender que esta situación no debe tomarse como 'vacaciones' y, pese a las medidas preventivas, se debe evitar interrumpir el trayecto pedagógico. "Estas no son vacaciones, estamos ante una situación de emergencia y frente a esto el requerimiento es cumplir las indicaciones que da la autoridad sanitaria y luego ver como nos ponemos todos disposicion para no interrumpir las trayectorias, ni poner en riesgo a los estudiantes y docentes de posible contagio", precisó.

En tanto, señaló que aún no se tiene certezas si la medida continuará hasta después del 31 de marzo. "Tenemos que tener plena confianza en el comité sanitario nacional y provincial, ellos toman las decisiones oportunas para el momento, nuestra condición de ciudadano es cumplir esa normativa", concluyó.