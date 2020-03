El panorama de Sportivo tras el empate ante Unión

En la fecha 23 del Federal A, Sportivo Belgrano logró cambiar la cara ante Unión de Sunchales, pero no pudo sumar una victoria para escapar de la zona roja de descenso. El triunfo era necesario no solo para salir del fondo sino también para sacarse la 'mufa' y prevenirse ya que en la próxima jornada tendrá fecha libre.

Pensando en rivales directos Sportivo enfrentará a Gimnasia -hoy en descenso directo- en condición de local. Mientras que ante San Martín y ante Juventud Unida -que aún debe jugar- (hoy un punto arriba de la verde) lo hará en condición de visitante. Además, Gimnasia debe recibir a Juventud Unida en la penúltima fecha.

Cabe señalar que existe la posibilidad de que la actividad deportiva se suspenda para prevenir la expansión del coronavirus. De ser así, la competencia quedaría en 'stand by' y se postergará la definición.

Quedan 7 fechas y 6 partidos para el equipo de barrio Alberione. A Gimnasia también le quedan 6 partidos, mientras que a Juventud le quedan 8 porque juega este lunes, además ya tuvo fecha libre dos veces en la temporada.

Lo que les queda:

Domingo 15 de marzo - FECHA 23:

Unión de Sunchales 1-1 Sportivo Belgrano

Atl. Güemes 1-0 San Martín

Crucero del Norte 2-1 Gimnasia (CdU)

Douglas Haig vs. Juv. Unida

Domingo 22 de marzo - FECHA 24:

Sportivo Belgrano: LIBRE

Gimnasia vs Unión de Sunchales

Juv. Unida vs Boca Unidos

San Martín vs Def. de Pronunciamiento

Domingo 29 de marzo - FECHA 25:

Sportivo Belgrano vs Gimnasia (Concep. del Uruguay)

Douglas Haig vs San Martín

Chaco For Ever vs Juv. Unida

Domingo 5 de abril - FECHA 26:

Def. de Belgrano (Va. Ramallo) vs Sportivo Belgrano

Juv. Unida vs Crucero del Norte

San Martín vs Boca Unidos

Gimnasia: LIBRE

Domingo 12 de abril - FECHA 27:

Sportivo Belgrano vs Central Norte

Chaco For Ever vs San Martín

Unión vs Juv. Unida

Gimnasia vs Def. de Belgrano

Domingo 19 de abril - FECHA 28:

Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Sportivo Belgrano

San Martín vs Crucero del Norte

Central Norte vs Gimnasia

Domingo 26 de abril - FECHA 29:

Sportivo Belgrano vs Sarmiento

Unión vs San Martín

Gimnasia vs Juv. Unida

Domingo 3 de mayo - FECHA 30:

San Martín (Formosa) vs Sportivo Belgrano

Juv. Unida vs Def. de Belgrano

Sarmiento vs Gimnasia

Así está la tabla de posiciones: