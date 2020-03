Miralo en vivo: Quilmes vs. Gimnasia de Jujuy por la Primera Nacional

El necesitado Quilmes recibirá en la tarde de este lunes a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la 21° fecha del torneo de la Primera Nacional, en un partido que se jugará en el estadio Centenario a partir de las 16:30, con el arbitraje de Carlos Córdoba. El partido será a puertas cerradas, como medida de prevención ante el coronavirus.

Para el local ya no hay más margen de error. El equipo no levanta cabeza y se encuentra a un paso de la zona de descenso. A Quilmes no le queda otra que ganar.

El Cervecero se enfrentará al cuadro jujeño con el objetivo de conseguir los tres puntos como local y empezar a apartarse de la tabla roja.

El entrenador Facundo Sava no podrá contar con Mariano Pavone, que posee un desgarro grado uno en el recto anterior derecho. De esta manera, el Colorado mandará a la cancha en su lugar a David Drocco, con un esquema de tres delanteros.

Va con un cambio

Los dirigidos por Arnaldo Sialle vienen de caer, polémicamente, ante Defensores de Belgrano en el 23 de Agosto. Ahora, frente a los de Facundo Sava, intentarán volver a ganar luego de seis jornadas.

Para este cotejo Cacho Sialle no podrá contar con Diego López, quien alcanzó las cinco amarillas. En su lugar ingresará Ezequiel Gallegos, lo que implicará que Leonardo Ferreyra actúe como lateral derecho.

Probables formaciones

Quilmes: Marcos Ledesma; Raúl Lozano, Carlos Matheu, Abel Masuero y Federico Álvarez; Cristian Zabala, David Drocco y Juan Emmanuel Culio; Justo Giani, Leandro González y Gabriel Ramírez.

Gimnasia de Jujuy: Gonzalo Gómez; Ferreyra, Sebastián Sánchez, Franco Lazzaroni, Ignacio Sanabria; Gallegos, Matías Sánchez, Iván Bella; Daniel Juárez; Martín Prost y Gonzalo Castillejos.

Estadio: Quilmes.

Con información de Solo Ascenso.