Así se juega la 23ª fecha del Federal A

La 23° fecha del torneo Federal A comenzó el pasado viernes con buenas noticias para Sportivo Belgrano porque San Martín de Formosa -dos puntos arriba- perdió con Atlético Güemes quién logró mantener la categoría y es el único líder de la zona.

La "verde" visitará este domingo a Unión de Sunchales con la premisa de volver a sumar de cara a lo que viene, ya que tendrá fecha libre en la próxima jornada.

En tanto, el otro rival directo de Sportivo: Gimnasia de Concepción del Uruguay visita a Crucero del Norte este domingo y Juventud Unida visita a Douglas Haig el próximo lunes.

La 23ª fecha:

ZONA A

VIE | Atl. Güemes 1-0 San Martín (Formosa)

Árbitro: Pablo Nuñez

SAB | Def. de Pronunciamiento 0-0 Sarmiento

Árbitro: Francisco Acosta

DOM |17 hs Crucero del Norte vs Gimnasia (CdU)

Árbitro: Fernjando Brillada

DOM | 18.20 Unión de Sunchales vs Sportivo Belgrano

Árbitro: Jorge Sosa

DOM | 19 hs Boca Unidos vs Central Norte

Árbitro: Guillermo González

DOM | 19 hs Chaco For Ever vs Def. de Belgrano

Árbitro: Luis Lobo Medina

LUN | 16 hs Douglas Haig vs Juv. Unida

Árbitro: Nahuel Viñas

LIBRE: Sportivo Las Parejas

ZONA B

VIE | Juv. Unida 0-0 Villa Mitre

Árbitro: Lucas Novelli Sanz

VIE | Círculo Dep. 1-0 Camioneros

Árbitro: Maximiliano Mascheroni

DOM | 16 hs Sol de Mayo vs Cipolletti

Árbitro: Sergio Testa

DOM | 17 hs Sansinena vs Ferro (Gral. Pico)

Árbitro: Jonathan Correa

DOM | 17 hs Huracán (Las Heras) bd Sp. Peñarol

Árbitro: Cesar Ceballos

DOM | 17 hs Olimpo vs Sp. Estudiantes

Árbitro: Nelson Bejas

DOM | 17 hs Sp, Desamparados vs Dep. Maipú

Árbitro: Nelson Bejas

LIBRE: Deportivo Madryn

Posiciones:

ZONA A













ZONA B















