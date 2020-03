Video: a machetazos roban una despensa en Lehmann

Javier Frías tiene una despensa frente a la Terminal de Colectivos en la localidad santafesina de Lehmann. Este sábado a la 1 de la madrugada un sujeto ingresó encapuchado (tapada la cara con una campera) con un machete para robarle e intentó agredirlo tirándole puntazos, según publica el portal Rafaela Noticias.

Lo arrinconó y le sacó la recaudación de la noche. Luego salió corriendo y se subió a un auto que estaba esperándolo a unos 50 metros. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Según el comerciante, el delincuente no sería de Lehmann, si bien no pudo ver el rostro. "Se ve que ya ha venido otras veces porque sabía cómo entrar y cómo proceder. Es la primera vez en tres años que me roban. Somos gente sencilla, que vive de su trabajo", indicó el comerciante.