Autoridades reiteraron pedido de cuarentena por coronavirus: "Hay personas que no están cumpliendo"

Desde el Gabinete Sanitario municipal y el Comité Sanitario del Hospital insistieron en la responsabilidad social que deben tener aquellos que hayan viajado a zonas de riesgo y regresen al país. No se reportaron nuevos casos confirmados ni sospechosos. Se habilitó un 0800 para denuncias.

Autoridades del Gabinete Sanitario de la Municipalidad de San Francisco y del Comité Sanitario del Hospital Iturraspe reiteraron este sábado el pedido para que las personas que han viajado a los países y zonas de transmisión del coronavirus hagan la cuarentena obligatoria ante el riesgo de tener el virus y transmitirlo a otras personas, y apelaron a la responsabilidad social de quienes viajaron y de toda la comunidad para evitar la propagación del virus.

A través de una conferencia de prensa, las autoridades analizaron cómo se están aplicando las medidas de emergencia sanitaria decretada. No se informaron nuevos casos sospechosos ni confirmados. Hay 10 familias en cuarentena y, según señalaron, todos sus integrantes evolucionan favorablemente.

Se habilitó una línea telefónica 0800 444 0071 para denunciar incumplimientos a la cuarentena o a las medidas de la emergencia sanitaria.

Verónica Pepino, vicedirectora del Hospital, fue tajante al afirmar que hay personas que no cumplen con esta obligación social y legal de la cuarentena. "La conferencia fue para pedir que las personas que han viajado y regresan al país hagan la cuarentena que se les pide. Tenemos personas que sabemos que no están cumpliendo. Es una responsabilidad social", subrayó Pepino.

Hasta la fecha, los países incluidos entre los de riesgo son: China, Corea del Sur, Japón, Irán, Estados Unidos y toda Europa. La lista podrá ampliarse con el correr de los días.

La médica explicó que si las personas que deben hacer la cuarentena no cumplen se pone en riesgo a los demás y la eficacia de todas las medidas tomadas para evitar la propagación del virus. Además, señaló que desde el punta de vista de la vigilancia epidemiológica, las medidas actuales de prevención son suficientes para las actividades sociales y laborales. Aunque aclaró que si cambia la situación, las medidas de prevención seguramente serán otras.

Asimismo, desmintieron los numerosos audios que circulan por Whatsapp respecto a pacientes en grave estado, sospechosos e incluso fallecidos, al igual que grandes grupos en cuarentena. "No se oculta nada. Si hay algo que comunicar lo vamos a hacer inmediatamente. Esas cadenas solo hacen desinformar a la comunidad y causar pánico. No hay que reenviarlo", indicó Valentín Iturraspe, director del Hospital.

Por otra parte, explicaron por qué no se aplicó el protocolo escolar del Ministerio de Educación ante casos sospechosos ya que la paciente aislada en el Hospital es docente. Pepino señaló que no cumplía con los requisitos para ello ya que no era una persona que había viajado a los países del exterior con el virus, sino que había estado en contacto con una persona que sí lo había hecho y que cumplía la cuarentena. La mujer evoluciona favorablemente, indicaron.

Pedido de responsabilidad

En la misma línea, autoridades municipales, encabezadas por el intendente Ignacio García Aresca, subrayaron la importancia de cumplir con las distintas disposiciones decretadas en la emergencia sanitaria y consideraron que el acompañamiento de la población ha sido bueno, si bien se han tenido que solucionar algunos casos en los que no se cumplían las medidas, principalmente en el rubro gastronómico.

"Tenemos que buscar el bien común, en que nos acompañemos como sociedad. En Argentina tenemos que aprender de lo que están haciendo otros países del mundo", aseguró Aresca.

"El acompañamiento de la sociedad ha sido bueno. Hubo algunos casos aislados de incumplimientos. Pero después de explicar las medidas se han solucionado. En algunos lugares gastronómicos no se respetaba la distancia entre mesas. Hay que felicitar al personal municipal", agregó Damián Bernarte, secretario de Gobierno.

Un caso sospechoso

Cabe recordar que una mujer de unos 30 años quedó internada el último jueves por la noche en el Hospital Iturraspe con síntomas similares a los del coronavirus, en un caso sospechoso en la ciudad, aunque la misma no había viajado al exterior. Se esperan los resultados de sus estudios, aunque el director del Hospital indicó que evoluciona "muy bien".

Con el objetivo de facilitar el acceso a la información, El Periódico habilitó una sección especial para seguir todas las noticias sobre coronavirus en un mismo espacio, que puede consultarse en este enlace.

Emergencia

La emergencia sanitaria implica, entre otros puntos, la prohibición de todo tipo de eventos públicos que impliquen la reunión de personas, como los espectáculos deportivos, boliches, pubs e incluso cumpleaños o casamientos.

Por ahora, las clases seguirán normalmente, ya que será el Ministerio de Educación provincial quien deberá decretar la suspensión de las mismas. Sin embargo, ya existe un protocolo de actuación ante casos sospechosos o confirmados.

La emergencia sanitaria se decretó el pasado jueves y rige desde el viernes 13. También se creó el Gabinete Sanitario Permanente y se destina un millón de pesos para atender los gastos de la emergencia. Además, se adhiere a las medidas del Comité Sanitario del Hospital Iturraspe.

Las medidas

Entre las medidas decretadas, prohíben a toda persona que haya tenido contacto con un paciente con un caso confirmado de coronavirus salir de su domicilio para asistir a su trabajo, reuniones sociales, lugares de culto religioso, centros de salud, escuelas y lugares donde se concentren personas. También deberá evitar recibir visitas en el hogar.

Por otra parte, en el ámbito de la Municipalidad se decidió otorgar licencia a las mujeres embarazadas, trabajadores inmuno comprometidos o que padezcan enfermedades oncológicas o que le provoquen inmuno supresión o patologías cardíacas crónicas, diabetes o afecciones respiratorias. También trabajadores que tuvieran que atender el cuidado de alguno de los integrantes de su grupo familiar primario en virtud de la enfermedad del coronavirus.

El decreto menciona que el Tribunal Administrativo de Faltas tendrá la potestad de hacer efectivas las medidas conducentes al incumplimiento en caso de contravención, siendo asistido por las secretarías de Salud y Gobierno, debiendo estas de disponer de personal necesario, inspectores, para el control. Asimismo podrán requerir el auxilio de la fuerza pública y solicitar a la Justicia el despacho de órdenes de allanamiento.

Lo que indica el decreto