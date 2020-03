Por el coronavirus, ANSES sólo atiende turnos programados

Con motivo del avance del coronavirus, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sólo atendió turnos programados este viernes. Así lo indicó el delegado de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Alberto Carballo, quien manifestó que se trabajó extremando las medidas de seguridad.

Así, sólo se permitió el ingreso paulatino de personas, debiendo el resto esperar afuera de la entidad para evitar el hacinamiento y una posible propagación del virus. También se extremaron las medidas de higiene, utilizando el personal alcohol en gel y facilitándoselo al público.

En ese sentido, desde la entidad pidieron a la sociedad que solo concurran a la entidad en casos excepcionales y de mucha urgencia. Caso contrario instaron a utilizar medios alternativos de consulta, como el 130 o el sitio web.

Carballo adelantó que para la semana próxima se solicitaron algunos elementos precautorios, entre ellos, guantes de látex, alcohol en gel, barbijos y vidrios divisorios. En caso de no contar con ellos, el delegado adelantó que no habrá atención al público "hasta que no se tomen los recaudos necesarios".