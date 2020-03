Cómo afecta la emergencia sanitaria a los boliches

La declaración de la emergencia sanitaria ante el avance del coronavirus y la consecuente suspensión de espectáculos públicos o eventos impacta en la actividad económica. Así lo entienden bolicheros, que si bien sostienen que las medidas son precautorias, se muestran afectados por las consecuencias que las mismas acarrearán.

Raúl Vaca, manager de Runa disco, opinó: "Somos una industria igual que cualquiera, la industria del entretenimiento. Cierran la puerta de la industria durante 15 días, es un poco arbitrario el tema. Entiendo la emergencia sanitaria pero también tenemos problemas como el dengue o los femicidos, que ya van mas de 70 muertes en lo que va del año, hay cuestiones en donde también hay que tomar cartas en el asunto pero pareciera que cortar el hilo por al parte más delgada es lo más sencillo".

"Que no haya concurrencia en espectáculos públicos o en eventos, o lo que sea, también podrían ser colegios en donde tenés curriculas con más de mil chicos, por ejemplo en la universidad, que vendría a ser el mismo target que nosotros tenemos en el boliche, y no se suspendieron las clases. No se suspendieron los comercios, como en China que se había suspendido por 15 días toda la actividad. Entonces estamos haciendo un cese de actividades parcial, no total, ese es el tema", sumó Vaca.

El empresario aseguró que la medida, sin dudas, los afectará. "A nosotros nos va a afectar obviamente porque somos una industria como cualquiera, pero pareciera que no lo es. Es una industria y nosotros tenemos compromisos comerciales asumidos, tenemos empleados, y este país en donde vivimos día a día a veces complica la cuestión, no es que vivíamos en una bonanza donde uno pueda tener ciertos privilegios a futuro. Acá vivimos en el día a día, estamos en Argentina", expresó.

Así, el manager del Runa indicó que cerrar las puertas implicará tres sábados sin boliche y debido a que también cuentan con un salón de fiestas los obligará a suspender tres fiestas de 15, un cumpleaños y algunos eventos más.

Tras ello, evalúan los pasos a seguir. "Esta medida se tomó anoche a última hora y no hemos podido reunirnos para ver el trato que le debemos dar al tema, es muy temprano decir cuáles van a ser nuestros pasos a seguir", refirió.