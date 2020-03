Este sábado, transmisión en vivo desde la cancha de Deportivo Oeste

Este sábado se disputa la segunda fecha del Torneo Apertura de Baby Fútbol, competencia que comenzó el pasado sábado y que cuenta con la transmisión exclusiva de El Periódico.

La segunda transmisión de LA PELOTA DE LOS CHICOS será desde la cancha de Deportivo Oeste a partir de las 18 horas. El local recibe la visita del Club Atlético Belgrano y vas a poder vivir todas las emociones de la categoría 2008 junto a El Periódico TV.

Los relatos estarán a cargo de Fernando Berardo, acompañado por Manuel Villarreal en los comentarios.

Los partidos podrán verse en vivo en a través de la página de Facebook de El Periódico, además se podrán encontrar en el sitio web www.el-periodico.com.ar y www.elperiodicotv.com.ar. A lo largo de la temporada se realizará una transmisión en cada cancha, es decir que se visitarán todos los estadios, con notas y entrevistas de cada sede.

La segunda fecha

En la próxima fecha tendrá jornada libre Deportivo Josefina. El resto de los partidos se disputarán a partir de las 16 de la siguiente manera:

Tarzanito vs. El Faisán

Estrella del Sur vs. Inf. Xeneize

Dep. Norte vs. Barrio Cabrera

Dep. Sebastián vs. Barrio Jardín

Los Andes vs. Gral. Savio

Tiro y Gimnasia vs. Los Albos

Dep. El Trébol vs. 2 de Abril

Dep. Oeste vs. Belgrano

DMD Freyre vs. CD River