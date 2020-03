Así funciona la escuela primaria nocturna para jóvenes y adultos más antigua de la ciudad

En medio de un contexto que exige cada vez más competencias para el desarrollo personal y mayor profesionalismo para la inserción laboral, la escuela primaria nocturna "J. B. Iturraspe" para jóvenes y adultos comenzó un nuevo ciclo lectivo aunque aún mantiene las inscripciones abiertas.

Se trata de la escuela primaria nocturna de su tipo más antigua en San Francisco y la única del Departamento San Justo hasta hace algunos años, que hoy funciona en las instalaciones de la escuela Hipólito Yrigoyen.. A pocos días de cumplir 107 años de vida, aniversario que celebrará el 15 de marzo, se encuentra invitando a las personas que deseen terminar la escolaridad primaria a sumarse al proyecto.

El sistema, que es muy distinto a la escolaridad común, divide los niveles en etapas en lugar de grados, y otorga herramientas para hacerle frente a la vida cotidiana.

Claudia Pioli, directora del establecimiento, explicó que la modalidad de jóvenes y adultos en el nivel primario se compone de tres etapas: alfabetización, primer ciclo y segundo ciclo. "Cuando nos preguntan 'en qué grado estoy' o 'a qué grado voy a entrar' en realidad se les hace difícil entender que no funcionamos por grado sino por ciclos y cada ciclo tiene distintas etapas. A medida que se van completando, el alumno accede a la etapa posterior sin necesidad de hacer ningún cambio. Esas son cuestiones internas en las que vamos evaluando a los alumnos de manera que puedan estar en distintas etapas en un mismo ciclo. Es muy común que los alumnos vengan con mucha preparación en algunas áreas pero tal vez en otras tengan un nivel muy elemental y hay que trabajar más en eso entones. Se va trabajando en distintas etapas con un mismo alumno. Lo que permite esta flexibilidad es adecuarnos al alumno y no que el alumno se adecue al sistema o a la planificación curricular con la que trabajamos".

Respecto a las particularidades de la escuela, Pioli manifestó que la planificación es fundamental: "Tenemos que conocer las características del alumno, sus necesidades, sus experiencias previas".

Seguidamente agregó: "Yo siempre les cuento a ellos que cuando nosotros trabajamos en un aula con niños sabemos que los niños, por más que puedan tener un poquito más de conocimientos en un aspecto que el otro, están en un rango de edad en donde la experiencia es prácticamente la misma más allá de lo que socialmente puedan acceder en el aspecto socioeconómico. Algunos niños puede que tengan una tablet y otros que no conozcan su funcionamiento. Pero en general en sus conocimientos están en un mismo nivel y es mucho mas fácil, entre comillas, pensar cuáles son los conocimientos que esos niños necesitan a esa edad y planificar de acuerdo a eso. Al tener en el aula a jóvenes y adultos que van desde los 14 a los 80 años, nosotros necesitamos adecuarnos a ellos para que lo que les podamos transmitir sea realmente efectivo, les interese y les signifique un aprendizaje necesario. Algo que ellos puedan aplicar en la vida diaria. No sirve de nada enseñar cosas que no se adecuan a la realidad en la que ellos viven porque corremos el peligro de que dejen venir a la escuela porque aprenden cosas que no sirven.

Las clases de alfabetización se dictan los lunes, martes y jueves desde las 19 mientras que el resto de las clases se dictan de lunes a viernes de 19 a 21.15 en las instalaciones de la escuela Hipólito Yrigoyen.

Un poco de historia

Pioli recordó que la escuela nocturna J. B. Iturraspe fue creada durante la intendencia de Feliciano Piñero Gámez en 1913. Estaba destinada a los niños que no podían asistir a la escuela diurna porque no podían pagar las clases particulares, como se dictaban en aquella época, o que no podían asistir por razones laborales.

La escuela comenzó a funcionar el 15 de marzo de 1913 y el primer director designado fue Ernesto Gutiérrez. "Lleva el nombre J. B. Iturraspe aunque funcione en las instalaciones de la escuela Hipólito Yrigoyen porque es en la escuela fiscal de aquella época, que era la escuela fiscal J. B. Iturraspe, donde comenzó a funcionar", explicó.

Y siguió: "En 1920 el maestro Garrone le dio un nuevo impulso a la escuela nocturna y partir de ahí no dejó de funcionar nunca más, aunque lo hizo por distintos edificios escolares de la ciudad. Finalmente en 1981 se estableció en la escuela Hipólito Yrigoyen con el señor Erde Gastaldi como director y dos docentes. Al trasladarse a esta zona incrementó el número de alumnos recordemos que en primera instancia era solo para varones".

Pioli comentó también que durante muchos años en la escuela se dictaron talleres de corte y confección y de carpintería, aunque no supo precisar fechas.

Desde 2004, la escuela está a cargo suyo mientras que la planta funcional está compuesta por dos maestros más: Vanesa Castagno, que se desempeña en una extensión áulica en el Servicio Penitenciario Nº 7 con un grupo de alfabetización, y Carina Fusero que se integró este año. Asimismo trabaja un profesor de Educación Física, Gustavo Cravero.