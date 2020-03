Caso Stayolo: “No hubo pedido de libertad del imputado por parte de la defensa”, dijo el juez

El juez de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil Andrés Peretti, descartó la posibilidad de que el presunto autor del homicidio de Tobías Stayolo (16) pueda recuperar la libertad y bajo fianza, ante versiones en redes sociales que así lo indicaban.

El único detenido e imputado por este hecho es un menor de 17 años que responde a las iniciales L.T, quien habría sido el autor del disparo. Este se entregó horas después del crimen y fue derivado al Complejo Esperanza, en la ciudad de Córdoba, donde permanece alojado.

“El imputado no quedó en libertad y aún no hubo pedido alguno de la defensa en ese sentido”, precisó Peretti ante la consulta de El Periódico.

Luego, el magistrado indicó que no todo pedido de libertad “está vinculado con el pago de una fianza”, sino que puede haber cuestiones procesales. No obstante, hizo una salvedad al informar que el régimen Penal Juvenil no contempla la libertad condicional bajo esta modalidad, tal como ocurre en el ámbito de los mayores.

Peretti manifestó que por el momento no hubo planteo de la defensa y en caso de haberlo no adelantará una resolución. Paralelamente, indicó que la gravedad del delito provoca mantener a L.T. alojado en el Complejo Esperanza hasta el momento del juicio. Su imputación es homicidio calificado por el uso de arma de fuego y alevosía, aunque éste se negó a declarar y a realizar aportes a la causa.

El caso

A Stayolo, que había cumplido 16 años apenas un días antes de su crimen, le dispararon alrededor de las 19.20 del 5 de diciembre de 2019 en la esquina de Florencio Sánchez y bulevar Sáenz Peña, en barrio Sarmiento.

El agresor efectuó al menos cinco disparos, uno de ellos le dio en la parte posterior del cráneo y le provocó la muerte en la vereda de la escuela “Julio A. Roca” sobre Florencio Sánchez.

Según se conoció, una enfermera intentó reanimar al adolescente, que en ese momento se encontraba con signos vitales. Las maniobras duraron al menos 15 minutos. Luego arribó personal de la empresa Cruz Verde que siguió con los trabajos, con ayuda del personal policial, pero lamentablemente el menor murió en el lugar.