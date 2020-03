Coronavirus en Italia contado por dos sanfrancisqueños: “Esto parece de película”

En los últimos días Italia registró la mayor tasa de mortalidad por coronavirus en el mundo con más de 600 muertos y más de 10 mil enfermos, lo que llevó al primer ministro italiano, Giuseppe Conte, a ordenar una cuarentena nacional con el cierre de todas las actividades económicas y sociales, salvo aquellos de primera necesidad, como farmacias, centros de atención de la salud y supermercados.

En distintos puntos de este país europeo residen vecinos sangrancisqueños como los deportistas Mauricio Bringas y Germán Sciutto, el primero jugando al fútbol y el segundo al básquet, que dialogaron con El Periódico sobre la situación que les toca vivir y en la que ambos coincidieron en que “parece de película”.

En el sur

Mauricio Bringas, ex jugador de Sportivo Belgrano, se encuentra residiendo en Matino, una localidad italiana de la provincia de Lecce en el sur italiano, donde fue a prestar servicios al club Virtus Matino, equipo que juega en la sexta división del futbol tano.

“Gracias a Dios acá no se vivió tan fuerte –el brote del coronavirus- como en el norte, recién el fin de semana pasado pararon el campeonato de fútbol que estaba parado casi en todo el país menos en el sur. Este lunes declararon zona roja y hace dos días que cerraron todos los negocios, no se ve gente en la calle”, relató Mauricio a El Periódico.

Según el futbolista desde el lunes se suspendieron los entrenamientos y las actividades colectivas, “lo único que está abierto son los supermercados y las farmacias pero hay que ir a comprar de a una persona, entrás y te dan guantes y barbijos y además hay que respetar un metro de distancia con otra persona”, describió.

Bringas residen en dicha localidad de alrededor de 15 mil habitantes junto a su mujer y su hija de 3 años en un departamento cedido por el club. "Recién hace tres días que estamos encerrados en casa-prosiguió-, en esta zona hay muchos infectados pero no tengo conocimiento de ninguna muerte. Pasamos todo el día en casa aunque por mi profesión tengo que salir a entrenarme, no puedo estar un mes parado, así que vamos al club con otro chico argentino, el club nos abre las puertas, somos nosotros dos solos, el resto del plantel vive en ciudades cercanas pero les está prohibido movilizarse”.

Sin tanto frío

En la zona sur de Italia el frío no arreció como en otras zonas lo que para Mauricio es una de las cosas positivas del lugar donde vive, “el virus no atacó tanto, por eso fuimos afortunados”. Además, declaró que junto a su mujer tratan de no mirar muchas noticias “para no entrar la paranoia colectiva” y darle tranquilidad a su pequeña hija.

El matrimonio se turna para salir a comprar los víveres básicos en una ciudad casi desierta: “Solamente se ven policías porque no hay nadie en la calle, es increíble, como en las películas”, admitió.

De todos modos, la familia de sanfrancisqueños se encuentra en perfecto estado de salud y diariamente se comunican con familiares y amigos de nuestra ciudad para contar sus vivencias.

“Una vida medio confusa”

El experimentado basquetbolista Germán Sciutto, reside en Osimo, localidad y comuna italiana de la provincia de Ancona, en el centro norte de Italia. Allí juega para el Robur Basket Osimo, pero desde el lunes ya no entrena con el plantel sino con un programa de trabajo que debe realizar en solitario.

“Encerrado pero bien”, contó German sobre cómo pasa sus días. “Uno trata de hacer lo mínimo indispensable para evitar que esto se expanda, es duro, es una vida medio confusa, pero es la única forma de frenar este virus”, expresó.

Desde el domingo la cantidad de contagios y muertes en Italia ha ido en aumento: “Ahora más que nunca no podés circular en la calle, si quisieras por ejemplo, cruzar de San Francisco a Frontera, no podés. Está todo muy estricto, es una situación que parece de película pero es real”, admitió.

Y contó: “Si necesito salir a comprar algo puedo ir al supermercado o a la farmacia pero tengo que llevar conmigo una declaración que si me para la Policía lo tengo que mostrar, si vas a otro lado te pueden detener o multar”.







Coincidió con Bringas en que cada lugar al que asiste hacen ingresar a personas de a una, respetando distancias y tratando que circulen la menor cantidad de gente en la calle. "Tenés que mantener un metro de distancia con la persona, todo está digitalizado para que circule lo menos cantidad de gente en la calle".

Por último reflexionó: “No hay que tomarlo-al coronavirus- como algo normal porque no lo es, hay que tomar recaudos, mucha higiene y de respetar las leyes de este país que es realmente hermoso. Yo insisto a mis conocidos que hay que tomar consciencia por todos, no por uno mismo, es el país y el mundo el que tienen que tomar consciencia, la única forma de combatir esto, por ahora que no hay vacunas, es aislando al virus hasta que no quede más ningún caso. Hay que pensar en el otro”, cerró.