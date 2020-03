Sportivo Belgrano: Esser se dirigió a los socios a través de un comunicado

El Presidente de la institución se expresó por medio de una carta a todos los socios, hinchas y simpatizantes del club. "Acá no hay soberbias ni vanidades, hay trabajo, dedicación, pasión, sentimiento, y no por ello exentos del equívoco, pero siempre haciendo, aunque no se vea", reza una de las frases de Esser.

Este miércoles el presidente de Sportivo Belgrano, Pablo Esser, emitió un comunicado dirigiéndose a los socios, hinchas y simpatizantes del club.

El comunicado

Estimados socios, hinchas y simpatizantes:

Nadie más dolido en la actualidad y por éste presente futbolístico, que ésta Comisión Directiva, encabezada por mí persona, mis colaboradores, los socios e hinchas y sponsors, quienes tan desinteresadamente me apoyaron desde el primer momento.

Hoy a pesar de tener el corazón (verde) caliente, debo y debemos poner la cabeza fría y permitirme pensar así, en el cortísimo plazo. Seguramente cometimos y cometí errores, muchos, tal vez algunos de los cuales podré compartir culpas en la decisiones, otros que me llevaron por herencias y mochilas del pasado, y otros personales, los asumo.

Puede pasar lo peor, tal vez sí, o tal vez no, esto es fútbol, y para el dirigente tal vez más ingrato, pero en este deporte con la ventaja de que siempre habrá revancha. Por esto estoy dispuesto a dar pelea hasta el final, con aquellos que están y estuvieron a mi lado.

Descendieron en el futbol grandes instituciones, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, Huracán, Ferro, Talleres, y más, otros desaparecieron, esto último con Sportivo no ocurrirá jamás por su gente, por la del verdadero sentimiento, porque los héroes podrán morir pero la historia permanece y se edifica día a día.

Esto es el fútbol, y todo pasa, como Presidente pasé por circunstancias peores, me tocó poner de pie el Club en el 2003, cuando ya ponían llaves a sus puertas, eso pareciera ya lejano, se pudo, se hizo, y nadie podrá quitarme el orgullo de ver las instalaciones de hoy, motorizadas por aquel resurgimiento. Por más remanida que sea la frase, quiero ponerla de resalto hoy más que nunca, la peor batalla es aquella que no se da, y la vamos a dar.

Acá no hay soberbias ni vanidades, hay trabajo, dedicación, pasión, sentimiento, y no por ello exentos del equívoco, pero siempre haciendo, aunque no se vea. Tal vez, intentamos insertar socialmente aún más el Club, hoy es de puertas abiertas, tiene nuevas obras, un predio que se debiera conocer, lugares y espacios nuevos y más proyectos aún, no sólo sueños, proyectos.

Por eso de qué vale hacer hoy leña del árbol caído, a los más sufridos de siempre y de antaño, nada para decirles, lo entenderán, a los más jóvenes, aquellos de menos años, no siempre es fácil ganar y pelear cosas importantes, a veces codearse con el barro y la pobreza, enseña y te hace crecer y resurgir.

Pablo Andrés Esser

Presidente

Por un Sportivo grande y unido