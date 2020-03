Aróstegui: "Planificamos el modelo de juego para tener una identidad marcada"

Sportivo Belgrano comenzó este 2020 con objetivos ambiciosos en el plano formativo dándole continuidad a los trabajos que se viene desarrollando desde hace ya un año con Juan Manuel Aróstegui a la cabeza. La "verde" tendrá en este 2020 cuatro competencias en simultáneo donde buscará ser protagonista en todas ellas.

"Nosotros arrancamos a principios de febrero con pruebas de jugadores, el 10 arrancamos la pretemporada donde se sumaron muchos chicos y las pruebas fueron buenas. De los 4 o 5 chicos que elegimos que se queden, todos tenían lugar donde quedarse porque son de afuera, así que arrancamos bien", explicó Aróstegui.

"Los objetivos son los mismos del año pasado, queremos seguir haciendo fuerte el modelo de juego que implementamos a mediado del año pasado, que se haga fuerte para que se pueda manejar y respetar a lo largo de los años en inferiores. La idea es tener una identidad en formativas y tratar de jugar la mayor cantidad de partidos posibles, igual que el año pasado, para nosotros es importante porque creemos que la competencia le da calidad a la formación", indicó.

"No hacemos hincapié en resultado porque es secundario, por una consecuencia de jugar tanto eso hace que terminen jugando finales. El año pasado fuimos protagonistas de los 4 torneos que jugamos durante el año, este año jugamos los mismos torneos con los mismos objetivos", explicó.

Identidad de juego. "Yo armo el modelo de juego, luego hacemos la planificación mensual semana tras semana y día a tras dia con contenido a desarrollar. Armo el contenido y objetivos, el entrenador diagrama el trabajo a desarrollar, pero todo bajo el modelo de juego después queda a merced del DT", precisó.

Cupos limitados para los chicos del baby

Por otro lado, Aróstegui también señaló que hubo una gran concurrencia de jugadores salidos del Baby Fútbol, en ese sentido el trabajo realizado con anticipación ha dado sus frutos. "Ganamos tiempo, el año pasado nos acompañaron mucho, nos fue bien, fuimos a Boca y nos fue espectacular. Tuvimos una gran concurrencia de los chicos que citamos, vinieron la mayoría, en ese sentido estamos muy contentos", señaló.

Estos chicos atraviesan un proceso de adaptación, sin embargo en el futuro el objetivo es lograr que los chicos hagan todas las inferiores en el club. "Tratamos que bajo esta planificación y este modelo de juego, se adapten a las dimensiones del campo de juego,eso es lo más difícil para ellos. Pero hicimos hincapié en tener un cupo limitado en la 2007 para que el chico de la 2008 que viene en club pueda tener lugar, con esto queremos lograr el proceso de que la mayor cantidad de chicos vengan desde la promocional y no tener que salir a buscar chicos del baby que tiene que tener un proceso de adaptación", precisó.

Este viernes, Sportivo Belgrano anunció la suspensión de actividades y entrenamientos en el club como medida preventiva para evitar la expansión del coronavirus.

Con Boca, buenas relaciones

Aróstegui explicó que Sportivo Belgrano no tiene un convenio con Boca Juniors, pero sí tiene buenas relaciones con la institución que continúan pese al cambio de dirigencia en el club de la ribera. "Diego Medina está como coordinador de captación, me junté con él en Freyre para charlar este y otros temas, y seguimos con los mismos lazos. A mediados del año vamos a armar una fecha para que vengan", precisó.

"El año pasado quedaron tres chicos en principio, pero por el cambio de dirigencia y de entrenadores todo quedó ahí. Me llamaron por uno de ellos pero la familia decidió no ir y no fue ningún chico. Las relaciones siguen, y tenemos la suerte que hay clubes interesados que van a venir, nosotros tratamos de seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo", cerró.

Competitivos en cuatro torneos

Sportivo competirá en Liga Regional, Torneo Juvenil de AFA, Torneo Integración y en Liga Juvenil, en todos ellos buscará estar en lo más alto, aunque principalmente el objetivo es incorporar el modelo de juego y ejecutarlo con éxito. "Tenemos un año movido donde los chicos tienen competencia real todos los fines de semana, son alrededor de 250 chicos que tenemos en el club. Eso es lo que forma", dijo Aróstegui.

"El torneo Regional de AFA es el que más jerarquía nos da. Este año van a ser 15 equipos, es un torneo más que interesante, nos da otro roce, y le da otra jerarquía a los jugadores del club al competir con esos equipos", indicó.

"Después estamos en el Torneo Integración, este va a ser el segundo año y va a seguir creciendo. Jugamos con Antártida, La Hidráulica, Proyecto Crecer, Sociedad Sportiva Devoto, 9 de Freyre y queremos invitar a Josefina. Este torneo nos permite darle rodaje a los jugadores también", concluyó Aróstegui.